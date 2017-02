Die Kulmbacher CSU tritt für einen attraktiven Bahnhof ein

Dieses Signal hat der Kulmbacher CSU-Kreisvorstand in seiner jüngsten Sitzung ausgesendet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht



So verabschiedete das 30-köpfige Gremium einstimmig eine entsprechende Resolution. An der Sitzung nahmen auch Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner sowie die beiden Landtagsabgeordneten, Ludwig von Lerchenfeld und Martin Schöffel (alle CSU), teil.



"Nicht mehr tolerieren"

In der Resolution heißt es u.a. im Wortlaut: "Trotz jahrelanger Bemühungen der Stadt ist der Kulmbacher Bahnhof bayernweit einer der letzten seiner Größenordnung in einem solchen Zustand. Das möchte der Kreisvorstand der CSU Kulmbach so nicht mehr tolerieren. ... Wir bitten deshalb unsere Abgeordneten in Bund und Land, ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, um die Entscheidungsträger in Berlin und München davon zu überzeugen, einem zeitnahen Ausbau des Kulmbacher Bahnhofes zuzustimmen."



Die vollständige Resolution:



Resolution des Vorstandes des CSU-Kreisverbandes Kulmbach zum barrierefreien Ausbau des Kulmbacher Bahnhofes



Die verkehrsinfrastrukturelle Anbindung ist für den ländlichen Raum von besonderer Bedeutung, eine gute Erreichbarkeit ist Grundvoraussetzung für eine positive Entwicklung eines Standortes.



Eine funktionierende Anbindung an den regionalen und überregionalen Bahnverkehr ist dabei mit entscheidend. Für die Stadt Kulmbach gilt das in besonderem Maße. Um ihrer Stellung als Oberzentrum und Pilotkommune für das Projekt Bayern Barrierefrei 2023 gerecht werden zu können, ist ein barrierefreier und moderner Bahnhof unabdingbar.



Leider ist die Realität eine andere - die Bahnsteige des Kulmbacher Bahnhofes sind nur über eine steile Treppenanlage zu erreichen und der allgemeine bauliche Zustand ist stark verbesserungswürdig. Die Stadt Kulmbach unternimmt enorme Anstrengungen, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Lebensumfeld zu bieten. Menschen mit Handicap, Familien mit Kinderwägen, ältere Menschen - sie alle sollen sich in Kulmbach frei und selbstbestimmt bewegen können. Dies scheitert momentan aber leider schon bei der Ankunft am Bahnhof, da keine Aufzüge oder sonstige Querungshilfen vorhanden sind. Auch für den enorm wichtigen Radtourismus ist das ein absolut negatives Kriterium.



Trotz jahrelanger Bemühungen der Stadt ist der Kulmbacher Bahnhof bayernweit einer der letzten seiner Größenordnung in einem solchen Zustand. Das möchte der Kreisvorstand der CSU Kulmbach so nicht mehr tolerieren.



Denn Programme sind vorhanden: Sowohl der Bund als auch der Freistaat Bayern engagieren sich im Bereich der Sanierung von Bahnhöfen.



So ist es erfreulicherweise in jüngster Zeit gelungen, über Bundesmittel einen Ausbau der Bahnhöfe Neuenmarkt und Untersteinach zu erreichen. Der Kronacher Bahnhof wird, wie vom Abgeordneten Jürgen Baumgärtner im Dezember bekannt gegeben, jetzt mit Mitteln des Freistaates Bayern barrierefrei ausgebaut.



Über diese Nachrichten freuen wir uns sehr. Sie geben uns für Kulmbach die Hoffnung, dass - mit dem entsprechenden politischen Willen und Engagement - auch hier eine Verbesserung erzielt werden kann.



Wir bitten deshalb unsere Abgeordneten in Bund und Land, ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, um die Entscheidungsträger in Berlin und München davon zu überzeugen, einem zeitnahen Ausbau des Kulmbacher Bahnhofes zuzustimmen. Der gesamte Kreisvorstand wird sie dabei, jeder an seinem Platz, nach Kräften unterstützen.