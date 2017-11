Die Impf-Rebellen vom Demeterhof

„Bundesweit gibt es hohe Verluste an Fruchtbarkeit und Vitalität bei den Tieren – und sehr viele Todesfälle bei den geimpften Widerkäuern“, erzählt Marianne van Putten-Geier. Und auch im Landkreis Kulmbach würden im Stillen viele ihrer Kollegen über hohe Verluste und Gesundheitsschäden in den Beständen klagen.

Im Jahr 2008 haben die Geiers ihre Tiere noch impfen lassen. „Weil wir keinen Ärger wollten“, sagt Marianne van Putten-Geier. Aber nach der Impfung seien Krankheiten aufgetreten, „die wir noch nie im Stall hatten“.

So hätten Schafe nach der Geburt von Jungen keine Milch mehr gegeben. Auch habe sich der Zeitpunkt der Geburten von März in den Mai verschoben. „Spätes Ablämmern ist ein typisches Symptom.“ Auch seien „schöne, gesunde Lämmer plötzlich gestorben.“ „Bei Menschen nennt man das plötzlichen Kindstot“, zieht sie eine Parallele. Über die langfristigen Folgen – auch für den Menschen, der Fleisch und Milch von den Tieren verzehrt – mag sie gar nicht spekulieren, da der Verdacht kursiere, dass in den Impfstoffen sogar gentechnisch veränderte Organismen eingesetzt würden.

Als heuer wieder Impfungen gegen die Krankheit vorgenommen werden sollten, wehrte sich das Landwirte-Ehepaar. Nach seiner Ansicht besteht keine Seuchengefahr mehr. Ferner sind beide überzeugt, dass der Impfstoff ungenügend getestet und die Wirkung auf trächtige und milchgebende Tiere nicht ausreichend untersucht sei. Ihnen droht nun ein Bußgeld.

Zum konkreten Fall der Geiers will Amtstierarzt Dr. Bernhard Lang zwar keine Stellung nehmen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Er stellt aber fest, dass die Impfung nach einer Bundesverordnung Pflicht ist. In Oberfranken sei sie in den meisten Landkreisen flächendeckend erfolgt, es gebe nur wenig Verweigerer, die sich auf einen Landkreis konzentrierten (Landkreis Bayreuth; Anmerkung der Redaktion).



„Sie wirkt und ist sinnvoll“

Auch zeige sich der Erfolg: „Die Blauzungen-Krankheit ist massiv zurückgegangen: von 30 000 auf 100 Fälle. Das zeigt, dass die Impfung wirkt und sinnvoll ist.“ Die Bedenken gegen die Impfung seien ihm bekannt, so Dr. Lang. „Sie werden bei Schadensfällen immer angeführt.“ Was passieren könne, so räumt er ein, seien Stressreaktionen bei den Tieren durch die Impfung, wenn sich fremde Personen im Stall aufhielten.

Wer seine Tiere nicht impfen lässt, begeht nach den Worten von Lang eine Ordnungswidrigkeit, was ein Bußgeld zur Folge habe. Ob eine Zwangsimpfung vorgenommen werde, könne er nicht sagen.

Für den Amtstierarzt jedenfalls steht fest: „Die Impfung ist eher ein Segen.“ Marianne van Putte-Geier freilich sieht das anders: „Lieber gehe ich ins Gefängnis, als dass ich meine Tiere noch einmal impfen lasse.“



