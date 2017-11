Die BR sucht das Kulmbacher Supertier!

Frech sieht Kater Wuschel aus, wenn er seine kleine Zunge ein wenig herausstreckt. Aber seinem Besitzer zaubert er damit ein Lächeln auf die Lippen. Und Kaninchen Ole ist auch ohne liebevollen Blick oder herausgestreckter Zunge einfach nur ein schöner Kerl.

Von seinem Haustier - egal ob Hund, Katze, Maus - hat wohl jeder einen besonders schönen Schnappschuss oder könnte einen solchen machen. Wer diesen auch noch der Bayerischen Rundschau zukommen lässt, kann nun besonders belohnt werden. Wir suchen nämlich Kulmbachs schönstes liebevollstes Haustier. Und das kann jedes tierische Wesen werden - ganz egal ob Hund, Katze, Maus, Hamster, Kaninchen, Wellensittich oder was sonst noch so in den Haushalten des Landkreises umherkriecht, schleicht, krabbelt oder fliegt. Als Preise winkt im wahrsten Sinne des Wortes Tierisches.



Schnappschuss



Schicken Sie uns einfach einen Schnappschuss von Ihrem Haustier und geben Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer sowie den Namen Ihres Tieres und einige Infos dazu an. Einsendeschluss ist Sonntag, 18. September. Ausgewählte Fotos werden in der Zeitung veröffentlicht. Für Herrchen oder Frauchen gibt es als Belohnung für die besten Einsendungen einen 30-Euro-Gutschein vom Real-Einkaufsmarkt.

Außerdem wird eine Jury die drei schönsten Schnappschüsse ermitteln. Bis Kulmbachs Supertier feststeht, erscheinen zusätzlich in unserer Zeitung Artikel rund ums Tier.

Darin wird es um die richtige Pflege ebenso wie um gesunde Ernährung oder eben darum gehen, wie man von seinem Haustier ein besonders schönes Foto macht. Außerdem werden verschiedene Haustiere näher vorgestellt.

Infos zur Serie

Mitmachen Wenn Sie von Ihrem Tier eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben, dann informieren Sie die BR-Redaktion bitte unter der Telefonnummer 09221/949-281.

Einsendeweg Ihre Fotos können Sie uns per Post (Bayerische Rundschau, Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach) oder per E-Mail (redaktion.kulmbach@infranken.de) zukommen lassen.

Einsendeschluss Sonntag, 18. September