Brand in Kulmbacher Asylbewerberheim

von KATRIN GEYER

In dem Haus an der Tränkbrücke in der Sutte - unweit der Kulmbacher Stadthalle - war aus derzeit noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen berichten, dass es lediglich "gekokelt" habe. Was die Lage brisant machte: In dem alten Gebäude sind Asylbewerber untergebracht. Als der Alarm bei der Leitstelle einging, sollen sich 18 Personen in dem Haus befunden haben.

Die Feuerwehr Kulmbach rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Auch eine ganze Reihe von Rettungsfahrzeugen des Roten Kreuzes wurden zum Brandort geschickt, da unklar war, ob und wie viele Verletzte zu versorgen waren. Das THW war ebenfalls vor Ort.

Die Feuerwehr hatte die Situation schnell im Griff. Es hat sich ersten Angaben zufolge lediglich um einen Schwelbrand gehandelt. Von außen ließen nur ein weit geöffnetes Fenster mir verrußten Scheiben und angedunkelte Gardinen auf eine wohl heftige Rauchentwicklung schließen.

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes untersuchten vorsichtshalber die Bewohner. Vermutlich trug aber niemand ernsthafte Verletzungen davon.

Obwohl die Tränkbrücke in der Sutte durch zahlreiche Rettungsfahrzeuge komplett blockiert war, hielten sich die Verkehsbehinderungen in Grenzen: Zu so später Stunde herrschte in der Kulmbacher Innenstadt kaum Autoverkehr.

Noch am Abend trafen Brandfahnder der Kriminalpolizei in der Unterkunft für Asylbewerber ein. Sie versuchen nun, Klarheit über die Ursache des Feuers zu gewinnen. Über die Höhe des Sachschadens lassen sich noch keine Angaben machen.