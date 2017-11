Biker rammt bei Neudrossenfeld Auto und landet im Graben

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 zwischen Rohr und Leuchau ein Verkehrsunfall mit einem Kraftrad. Ein 72-jähriger Autofahrer war von Bayreuth kommend in Richtung Kulmbach unterwegs und wollte nach links in Richtung Wehelitz abbiegen.



Ein ebenfalls aus Richtung Bayreuth kommende Motorradfahrer übersah den vor ihm bereits zum Stehen gekommenen Wagen und fuhr auf das Fahrzeug auf.



Durch den Aufprall wurde der Kraftradfahrer von seiner Maschine geschleudert um kam im Graben rechts neben der Straße zum Liegen.



Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt diagnostizierte nur leichte Verletzungen, weshalb der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen ins Klinikum Kulmbach gebracht wurde.



Auf Grund des Unfalls mit ca. 13.000 Euro Schaden musste die B 85 kurzzeitig komplett und anschließend für ca. 30 Minuten einseitig gesperrt werden.