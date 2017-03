Bayreuther Vampirfilm feiert bald Premiere

Fünf Jahre Produktionszeit, knapp 70 Drehtage und mehr als 360 Komparsen: Für den Bayreuther Regisseur Stefan Schwenk war sein Vampirfilm "Montrak" ein Mammutprojekt. Umso glücklicher ist er nun, den Fantasy-Actionstreifen, der zum Großteil in Oberfranken umgesetzt wurde, dem Publikum zu präsentieren. Premiere ist am Samstag, 18. März, im Cineplex Bayreuth.



Dabei sein werden auch einige prominente Schauspieler aus dem Film, etwa Dustin Semmelrogge ("Ritas Welt"), Michaela Schaffrath ("Polizeiruf"), Charles Rettinghaus ("Kartoffelsalat - Nicht fragen!"), Tim Wilde ("Honig im Kopf") und Martin Kesici. Auch das Publikum hat die Möglichkeit, den Film an diesem Tag zu sehen. Nach der Premiere um 17 Uhr findet im Cineplex eine weitere Vorstellung um 20.30 Uhr statt, für die es nur noch Restkarten gibt. Wegen großer Nachfrage zeigt das Kino den Film noch mal um 22.30 Uhr, die Karten können über die Homepage des Cineplex erworben werden.



Öffentlich ist auch die After-Show-Party, die ab 22 Uhr in der Bayreuther Bar "Lamperium" an der Badstraße stattfindet. "Wir wollen die Premiere unseres Films gemeinsam mit den Bayreuthern feiern, denn viele unserer Komparsen sind aus Bayreuth und dem Umland", sagt Schwenk. Der Eintritt kostet sechs Euro. Die Gäste können sich auf Funk, R'n'B, Hip Hop, Disco- und Charts-Musik von den DJs Nasher, Bud Spacer und Myra freuen. Die Bayreuther Musikerin Myra zeichnet auch für die Filmmusik in "Montrak" verantwortlich.



"Es wird Zeit, den Film den Zuschauern zu zeigen", sagt Stefan Schwenk. Fünf Jahre dauerte die Produktion seines Fantasy-Actionfilms, in dem es um Vampire geht. Gedreht wurde in Bayreuth, im Fichtelgebirge, in der Oberpfalz, Landshut und Frankfurt am Main. "Am meisten freut mich, dass in all den Jahren unsere Crew immer zusammengehalten hat", sagt er.



Stolz auf die Darsteller

Stolz ist der 34-Jährige auch auf sein Schauspiel-Cast. "Deutschland ist mehr für Komödien und Dramen bekannt als für Fantasy- oder Actionfilme. Den meisten Darstellern gefiel meine Geschichte und sie sahen die Chance, einfach mal in Rollen zu schlüpfen, die sie so kaum geboten bekämen", sagt Schwenk und fügt hinzu: "Wir haben in Deutschland viele gute Schauspieler, wir zeigen nur zu selten, wie facettenreich sie alle sind."



Neben Dustin Semmelrogge, der als Hauptdarsteller Vampirjäger "Harry" verkörpert, sind im Film Kino- und TV-Stars wie Cosma Shiva Hagen ("7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug), Nadine Petry ("Tape_13"), Antoine Monot, Jr. ("Who Am I"), Ralph Stieber ("Sick Pigs"), Adam Jaskolka ("Tatort"), Julia Dietze ("Iron Sky") und Sönke Möhring ("Inglourious Basterds") zu sehen. Letzterer spielt auch die Titelfigur Montrak. Die Geschichte zum Vampirfilm schrieb Schwenk selbst. Sie spielt in zwei Zeitebenen - Gegenwart und Mittelalter - und zeigt, wie sich Vampire die Jahre über in Deutschland ausbreiten. Klassiker wie "Terminator", "Near Dark" oder "Lost Boys" haben ihn bei der Umsetzung inspiriert. "Auf mich strahlen diese Filme auch heute noch eine unheimliche Atmosphäre aus und auch ich habe versucht, Montrak eine solche Atmosphäre zu verleihen."



Finanziert dank Crowdfunding

Finanziert hat Schwenk seinen 124-minütigen Streifen durch sein Produzenten-Team, Sponsoren und zwei Crowdfunding-Aktionen, bei der 15 000 Euro zusammengekommen waren.