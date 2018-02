Auto geht in Kulmbach plötzlich in Flammen auf

Ein 19-jähriger Kulmbacher war am Donnerstag gegen 22.45 Uhr mit seinem älteren VW Polo in der E.-C.-Baumann-Straße unterwegs, als das Fahrzeug während der Fahrt plötzlich zu brennen anfing.



Der junge Mann konnte noch sein Fahrzeug auf einen Parkplatz steuern, wo der Pkw allerdings in Flammen aufging. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, die mit etwa 15 Helfern vor Ort war, brannte das Fahrzeug völlig aus, berichtet die Polizei.



Der Schaden am Polo wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Vermutlich wurde aber auch die Teerdecke am Parkplatz beschädigt.