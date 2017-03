"Ausgezeichneter Ruf hat Bestand"

von HORST WUNNER

116 Feuerwehren und vier Löschgruppen, 3494 Einsatzkräfte, davon 430 Frauen, und insgesamt 756 Einsätze, bilanzierte Kreisbrandrat Stefan Härtlein in seinem Rückblick bei der Jahrestagung der Kommandanten des Landkreis Kulmbach in der Neudrossenfelder Geflügelhalle. "Wir sind immer noch gut aufgestellt, die Demografie geht aber auch bei uns nicht spurlos vorbei, wir haben schon bessere Zeiten erlebt". Dem müsse man aktiv entgegenwirken, künftig vermehrt auf den Nachwuchs schauen und die Kinderfeuerwehren ausbauen, so sein Credo. Die geplante Anhebung der Altersgrenze von 63 Jahre auf 65 Jahre würde das Problem etwas mindern.

Härtlein listete 588 Atemschutzträger und 56 Jugendgruppen mit 356 Jugendlichen auf, unterteilte die Ernstfälle in 187 Brände und 349 technische Hilfeleistungen, bei denen acht Personen gerettet und 25 befreit wurden. "60 Türen mussten geöffnet werden, eine starke Zunahme, was mich nachdenklich stimmt", sagte der Kreisbrandrat. Ihn ärgerte auch ein missbräuchlicher Alarm, weil da unnötig Zeit und Geld verloren gehe. Zu schaffen hätten auch schwere und tödlichen Unfälle auf der B 289 zwischen Kulmbach und Kauerndorf gemacht, dass einmal Öl aus einer Windkraftanlage lief, bewertete er als einen Ausnahmefall. Und forderte höhere Strafen, wenn die Rettungsgasse nicht freigehalten werde, "da erlebt man unglaubliche Dinge".

Die neue Alarmierung-Bekanntmachung hält Härtlein nicht in allen Punkten für schlüssig, sprach auch die SMS- Alarmierung an. Die digitale Alarmierung soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Interessante Bilder und Erläuterungen hatte er von einer Übungswoche in Wildflecken auf militärischem Gebiet mitgebracht, erzählte anschaulich über ungewohnte Einsätze mit brennenden Panzern und einem abgestürzten Hubschrauber in unübersichtlichem Gelände. "Da kann man auch Erfahrungen für zu Hause mitnehmen". Besonders dankte er noch den Seelsorgern der Feuerwehr, weil sie das Jahr über wertvolle Dienste leisten, und helfen, die Erlebnisse psychisch zu verkraften.

Als nächsten Termin bat der Kreisbrandrat den Erwachsenenleistungsmarsch am 13. Mai in Mainleus vorzumerken. Der Kreisfeuerwehrtag 2018 findet in Gössenreuth und 2019 in Wirsberg statt.



Leitstelle als Dreh- und Angelpunkt

Mit einem interessanten Vortrag zog Dr. Stefan Eigl volle Aufmerksamkeit auf sich. Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes erklärte die Schnittstellen zu den anderen Hilfsorganisationen wie BRK und THW, bezeichnete die zentrale Leitstelle als einen Dreh- und Angelpunkt in diesem Geschehen. Er selbst sei begeisterter Feuerwehrmann, habe erst kürzlich den Lehrgang zum Truppmann mitgemacht, "da merkt man erst, wie schwer so eine Rettungsschere ist". Eigl legte den Feuerwehrlern unbedingt einen Erste Hilfe-Kurs ans Herz, weil sie oft die Ersten seien, die vor Ort eintreffen. Sich mit einem Defibrillator auszukennen, sei ebenfalls wichtig.

In seinem Grußwort fasste Landrat Klaus Peter Söllner zusammen: "Wir haben im Landkreis wirklich tüchtige Feuerwehrkameraden, die Zusammenarbeit der einzelnen Rettungsorganisationen ist eine Kulmbacher Qualität." Der Landkreis habe bei der Einführung des Digitalfunks wieder ein dickes Brett bohren müssen, im letzten Jahr seien für die Leitstelle 340 000 Euro aufgewendet worden. Trotz geringfügiger Abnahme der Wehren im Landkreis würden sie flächendeckend Schutz und Sicherheit bieten, "ihr ausgezeichneter Ruf hat Bestand", merkte der Landrat an.

Der Neudrossenfelder Bürgermeister Harald Hübner bewertete den Dienst am Nächsten als unverzichtbar, "ich spreche sicher auch im Namen meiner Kollegen im Landkreis, wenn ich sage, dass es Aufgabe der Kommunen ist, das durch gute Ausrüstung und Anerkennung entsprechend zu belohnen".

Als Fan der Feuerwehren outete sich Gerhard Renk, Leiter der Kulmbacher Polizei. Er holte zu Lobestiraden aus, was die Zusammenarbeit mit den Führungskräften und Aktiven betrifft, "zum Ende meiner 13-jährigen Dienstzeit in Kulmbach und den Übergang in die Pension wollte ich das mal loswerden." Kreisbrandrat Härtlein gab die Komplimente zurück, "Du warst ein zuverlässiger Partner und bist über die Jahre zu einem echten Freund geworden. Danke für die harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit". Zahlreiche Bürgermeister waren bei der Versammlung dabei.