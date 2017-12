Am Sonntag gehört die Straße den Menschen

Zum mittlerweile fünften Mal veranstaltet der Landkreis Kulmbach in Kooperation mit den beiden Gemeinden Ködnitz und Trebgast, sowie dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kulmbach, und mit Unterstützung der Kulmbacher Brauerei am kommenden Wochenende den "Autofreien Sonntag im bezaubernden Weißmaintal". Die bisherigen vier Veranstaltungen in den Jahren 2009, 2011, 2013 und 2015 waren mit jeweils mehreren tausend Besuchern so erfolgreich, dass sich die Organisatoren dazu entschlossen haben, dieses Event auch 2017 wieder in den Veranstaltungskalender des Landkreises aufzunehmen.

Bei einer Pressekonferenz am Feuerwehrhaus im Trebgaster Ortsteil Feuln, wo am Sonntag um 9.45 Uhr auch die Eröffnung und um 10 Uhr ein Freiluft-Gottesdienst stattfinden, verhehlte Landrat Klaus Peter Söllner nicht, dass es mittlerweile auch viele Anfragen aus dem Landkreis gibt, die darauf abzielen, diesen Tag auch mal woanders abzuhalten. Aber der Landrat legte ein Bekenntnis zum Weißmaintal ab. "Wir bleiben schon da. Zum einen ist die Logistik hier eingespielt. Zum anderen ist das Weißmaintal eines der schönsten Täler in Oberfranken, auf das wir stolz sein können."



Zehn Kilometer lange Klima-Meile

Der Landrat dankte den beteiligten Feuerwehren und dem BRK für ihre Bereitschaft, für die Sicherheit der vielen Radler, Inliner, Skater, Nordic Walker und Fußgänger zu sorgen, die sich an diesem Tag auf der fast zehn Kilometer langen "Klima-Meile" von Kauerndorf nach Fölschnitz, Ebersbach, Ködnitz, Waizendorf, Feuln und Trebgast bis zum Badesee mit Muskelkraft (fort)bewegen wollen.

Etwa 50 Feuerwehrleute sorgen nach Aussage von Kreisbrandmeister Wolfgang Kunert dafür, dass niemand auf die Strecke kommt, der dort nichts zu suchen hat. Die Einsatzleitung befindet sich beim Ködnitzer Sportplatz. Das BRK wird entlang der Staatsstraße vertreten und notfalls mit Segways einsatzbereit sein.

Mittlerweile wird die Veranstaltung immer mehr bekannt und zieht über die Landkreisgrenzen hinaus weite Kreise. Die ADFC-Ortsgruppen von Bayreuth und Hof, der RSC Leuchau und die Ortsgruppe Goldkronach des Bundes Naturschutz organisieren mehrere Radtouren mit verschiedenen Streckenverläufen, die am Ende das Weißmaintal zum Ziel haben. Die ADFC-Präsenz Kulmbach startet vom Badesee aus über Schlömen nach Himmelkron, während die Hobbyradler "MuhMuhs", ebenfalls mit Start am Badesee, geführte Mountainbike-Touren mit herrlichen Ausblicken ins schöne Weißmaintal anbieten.

Auch die beiden Bürgermeister, Werner Diersch (Trebgast) und Stephan Heckel-Michel (Ködnitz) verwiesen auf das Knowhow, das an der Strecke und bei den beteiligten Veranstaltern bereits geschaffen wurde. "Von der Polizei bis zu den Sicherheitskräften ziehen alle an einem Strang, um alles logistisch abzusichern. Die ortsansässigen Vereine, Verbände und Gastronomie sind für den Ansturm gerüstet und werden die Besucher bestens versorgen.



Sperrungen

Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten, dass Absperrungen und Umleitungen unumgänglich sind. Besonders Busse und der Schwerverkehr ab 4,0 t werden weiträumig umgeleitet. Die Straßen sind bereits ab 8.45 Uhr für den Autoverkehr gesperrt (und nicht erst ab 9 Uhr, wie im Flyer zu lesen ist).