Am Putzenstein läuft das etwas andere Kulturprogramm

In der Kulturscheune in Putzenstein beginnt am Montag die neue Saison. Das bedeutet: Monika Kober bietet ihren Gästen in den kommenden Monaten wieder ein buntes Programm mit Dorfkultur, Theater und hochklassiger Musik - Veranstaltungen, die einfach etwas anders sind. Jede für sich genommen ein echter Höhepunkt.Am Montag steigt ab 14 Uhr das Maifest mit der "Papa Legba´s Blues Lounge". Bei freiem Eintritt können sich die Besucher bei Blues, Bratwürsten und Bier, aber auch Kaffee und Kuchen entspannen.Weiter geht es am 13. Mai, wenn Helmut Haberkamm und das "Jens Magdeburg Trio" am Putzenstein "Fränkische Dexde und jazzige Landschaften" präsentieren werden.Am 26. Mai geht es in eine ganz andere Richtung: zum Tango! Das Ensemble "Octeto Carambolage" vermittelt den südamerikanischen Tanz im kraftvollen und lebendigen Stil. Die Gruppe verspricht einen begeisternden Mix. Gleich am Tag darauf kommt es erneut zu einem Kontrastprogramm. Friedrich und Wiesenhütter, die beiden Alltagspoeten, stehen für starken Akustiksound in deutscher Sprache, geerdet, ehrlich und geradeaus.Ein besonderer Höhepunkt wird auch der Auftritt von Ron Spielman und Andreas Hommelsberger am 15. Juni sein. Dann werden Rockfans und Jazzliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Auch wenn ihre Namen nicht jeder kennt, so hat ihr Spiel in verschiedensten Formationen jeder schon mal gehört.Am Tag darauf folgen klassische Töne: Susanne Hofmann und Richard Fischer spielen Sonaten für Violine und Klavier von Beethoven, Debussy und Martinu. Am 23. Juni gibt es wieder Tango - diesmal von der Weltmusikband "Spanish Mode", die ihr neues Album vorstellen wird. Am Folgetag kommt "Das Eich" mit einem "Best of" in die Kulturscheune. Der Kulmbacher Comedian ist mittlerweile über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Am 7. und 8. Juli treten die Musiker von "Huebnotix" auf, die andernorts Hallen füllen.Am Putzenstein spielen sie vor kleiner Kulisse, das verspricht ein einmaliges Konzerterlebnis, das Kulturfans unbedingt erlebt haben sollten.Am 29. Juli, pünktlich zum Auftakt der Bayreuther Festspiele, wird es auch am Putzenstein wagnerianisch. Michael Lion singt Wagners Bass-Monologe und entführt die Zuhörer damit in die mystische Sagenwelt des Komponisten.Am 8. September läuten "medium rare" den Herbst in dem Thurnauer Einzel ein. Das Akustiktrio bringt stimmungsvolle Songs aus der Rock- und Popgeschichte zu Gehör und lädt zum Träumen, zum Mitsingen und zum Spaßhaben ein.Am 16. September gastiert Klaus Karl-Kraus in der Kulturscheune. Der Kabarettist aus Franken hat ein "Best of"-Programm im Gepäck. Am Folgetag wird er durch das Plauschkonzert führen, das bereits im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen ist.Ein wirklich außergewöhnlicher Musikhöhepunkt erwartet die Fans am 24. September mit der Band von Gurdan Thomas. Mit Tuba, Akkordeon, ihren Stimmen und jeder Menge Kreativität machen sie Musik, die Spaß mach: innovativ, verrückt, herzzerreißend.Am 1. Oktober wird am Putzenstein das traditionelle Erntedank-Kartoffelfest gefeiert. Am 14. Oktober wird die Bayreuther Jazzcombo "Ensembleur" erwartet. Am 21. Oktober sind die "Ballhaus Boys" zu sehen und zu hören. Mit Chansons, Schlagern und Couplets bringen die Anzugträger deutsche Titel in die Scheune.Die allseits bekannte Gruppe "Duudn und Bloosn" wird am 3. November ein weiteres Stelldichein am Rande des Limmersdorfer Forsts geben. Am 7. November gastiert das Theater am Michelsberg aus Bamberg mit dm Stück "Umzug" von Klaus Karl-Kraus in der Kulturscheune, und am 17. November verbindet das "Feuerbach Quartett" Pop und Klassik. Am Folgetag spielt "Christine set the scene" Pop, Rock und Soul vom Feinsten.Die Besucher des letztjährigen Plauschkonzerts konnten sich schon von der Musik der Gruppe "Transpiraten" mitreißen lassen. In diesem Jahr kommen sie zu einem eigenen Konzertabend , und zwar am 25. November. Am 9. Dezember ist dann das "Monika Kober Quintett" zu hören. Barock und Schokolade gibt es am 17. Dezember. Sibylle Fritz und Birgit Förstner präsentieren mit Flöte und Cello ein besonders auf den Abends abgestimmtes Programm.Auch an Silvester ist die Kulturscheune am Putzenstein geöffnet - einfach zum Zusammensein. Das offizielle Ende der Saison wird das Lichtfest am 28. Januar markieren.Karten zu allen Veranstaltungen gibt es online unter okticket.de