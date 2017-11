Als die Stadt Kulmbach ein Volksbad erbte

Im Stadtpark steht ein etwas in Vergessenheit geratenes Denkmal, das Hans Planck (1828 bis 1899) gewidmet ist. Seine Familie geht bis ins 17. Jahrhundert zurück und wurde in Kulmbach um 1650 das erste Mal erwähnt.

Die Eltern von Hans Planck waren Andreas und Magdalena Planck. Im Rahmen seiner Ausbildung hielt er sich lange in Wien auf und war verärgert über einfältige Gerüchte, die über ihn in Kulmbach verbreitet wurden.



Wann er in die Bierstadt zurückkam, ist nicht genau bekannt. Der junge Hans wurde Bäckermeister und später auch Brauereibesitzer. Im Jahre 1856 ist er auf jeden Fall schon Besitzer mehrerer Häuser sowie von Brau- und Mulzhäusern, die sich im Bereich Spitalgasse, Sutte und Fischergasse befanden.





Überzeugter Junggeselle



Planck blieb Junggeselle und seiner Heimatstadt auch nach seinem Tod als großer Wohltäter verbunden. Denn er hatte in seinem Testament die Stadt Kulmbach als Haupterben eingesetzt.



Unter den trauernden Hinterbliebenen befanden sich seine Schwester und sein Neffe. Dieser focht das Testament an, musste aber vor Gericht eine Niederlage einstecken.



Mithilfe seines Nachlasses in Höhe von 120 000 Mark konnte die Stadt Kulmbach an der Ecke Grabenstraße/Buchbindergasse das Planck'sche Volksbad, später als Luitpoldmuseum und Feuerwehrhalle genutzt, bauen.





Stadtpark neu gestaltet



Auch der Stadtpark wurde dank seiner großzügigen Zuwendung neu gestaltet. Auch bedachte er großzügig die Tierschützer und die Feuerwehr. Schließlich verfügte er, dass ein Teil seines Vermögens für seine Gruft und für ein Denkmal Verwendung finden sollte.



Dieses Jugendstil-Denkmal wurde 1913 im Stadtpark, in der Ecke Auf der Draht/Hardenbergstraße errichtet. Als Kosten wurden 1400 Mark erwähnt. Die früher vorhandene steinerne Sitzgruppe wurde durch grüne Holzbänke ersetzt.





Tag der Testamentsanfertigung



Der Gedenkstein trägt die Inschrift: "Zur Erinnerung an Hans Planck sen., den Förderer dieser Anlagen.Gest. 16. Juni 1899." Anmerkung: Hans Planck verstarb am Nachmittag des 26. Juni 1899 in dem Anwesen Fischergasse 321. Der 16. Juni 1899 war der Tag, an dem das Testament gefertigt wurde.



Das Grabmal im neuen Friedhof wird bei der Entdeckertour am 16. Juli um 14 Uhr besucht. Eine Straße in der Nähe des Caspar-Vischer-Gymnasiums wurde nach Hans Planck benannt.