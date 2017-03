A9 und A70: Hier sind die Baustellen 2017 in der Region Kulmbach

von ALEXANDER HARTMANN

Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr wieder auf einige Baustellen auf der A 70 und A 9 einstellen. Rund 100 Millionen Euro fließen in Projekte, die im Bereich der Bayreuther Dienststelle der Autobahndirektion Nordbayern in Angriff genommen werden - vorwiegend in Bestandserhaltungs-Maßnahmen.



Zwischen Marktschorgast und Parkplatz Streitau

Gleich drei Großprojekte, die den Verkehr zumindest teilweise ausbremsen werden, werden in den kommenden Monaten auf der A9 in Angriff genommen. So wird es von Mai bis August Behinderungen im Streckenabschnitt zwischen dem Parkplatz Streitau und der Anschlussstelle Marktschorgast geben. Dort werden auf einer Länge von acht Kilometern die Fahrbahn erneuert und Brücken saniert. Kosten: zehn Millionen Euro.

Am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach wird von Juli bis Oktober für eine Million Euro eine Brücke in Fahrtrichtung Berlin saniert.



Bei BayreuthFlüsterasphalt wird erneuert

Eine Großbaustelle gibt es von April bis September bei Bayreuth auf acht Kilometern Länge zwischen der Einhausung Laineck und dem Sophienberg. In diesem Bereich wird unter anderem für 6,8 Millionen Euro der lärmmindernde Flüsterasphalt ausgetauscht, wie der Leiter der Bayreuther Dienststelle der Autobahndirektion, Baudirektor Thomas Pfeifer, mitteilt. Auch Brücken und das Entwässerungssystem würden saniert.



Auf zwei Spuren werde der Verkehr während der Maßnahme in beiden Fahrtrichtungen weiter fließen, sagt Pfeifer. Gerade am Donnerstag und Freitag, wenn viele Pendler unterwegs sind, müsse aber mit einer Stauentwicklung gerechnet werden.



Auch A 70 ist Baustelle

Auf Baustellen müssen sich auch die Autofahrer einstellen, die von Kulmbach auf der A 70 in Richtung Bamberg unterwegs sind. Nach dem Abschluss der Hangsanierung am Würgauer Berg 2016 wird in diesem Jahr von April bis September die Fahrbahn- und Brückensanierung auf einer Länge von sieben Kilometern zwischen Scheßlitz und Bamberg gestartet - von April bis September für zehn Millionen Euro.



Hangsanierung am Weißen Berg

Zwischen Schirradorf und Thurnau-West wird im Juni und Juli erneut eine Hangsicherungsmaßnahme am Weißen Berg durchgeführt, die rund 500 000 Euro verschlingt. Da dann auf einem Kilometer Länge nur ein Fahrstreifen in Richtung Bamberg offen ist, werde es wohl zu Verkehrsbehinderungen kommen, so Thomas Pfeifer.



Folgt Grunderneuerung 2018?

Im Jahr darauf könnte in diesem Bereich dann ein weiteres, 60 Millionen Euro teures Projekt starten: die Grunderneuerung eines acht Kilometer langen Abschnitts der A 70 zwischen Thurnau und Neudrossenfeld. In diesem Zug werden sechs bis sieben Brücken, deren Tragfähigkeit nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, erneuert, so Thomas Pfeifer. Derzeit werde das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Als erste Maßnahme soll 2018 die Erneuerung im Bereich der Friesentalbrücke bei Berndorf durchgeführt werden.



Weitere Planungen laufen

In Planung ist Pfeifer zufolge auch die Sanierung des 16 Kilometer langen Abschnitts der A 9 zwischen Bindlacher Berg und Marktschorgast. "In diesem Jahr soll der Erhaltungsentwurf in das Genehmigungsverfahren eingebracht werden", teilt der Sprecher der Autobahndirektion mit. Der Baubeginn werde 2019 angestrebt.



Himmelkroner werden aufatmen

Aufatmen werden nach Abschluss dieser Maßnahme wohl viele Anwohner im Gemeindebereich von Himmelkron, die immer wieder über die große Lärmbelästigung geklagt haben, wird in dem Zug doch auch die Lanzendorfer Talbrücke saniert. "Dabei wird eine lärmgeminderte Fahrbahnübergangskonstruktion erstellt", so Baudirektor Thomas Pfeifer.