92 Prozent Zustimmung: Rainer Ludwig ist Landtagskandidat der Freien Wähler

Mittwochabend, 13. Dezember, 20.35 Uhr. Daten, die in der noch nicht so lange währenden politischen Karriere von Rainer Ludwig "einen neuen Meilenstein" markieren, wie er selber sagt. In diesem Moment stand bei der Nominierungsversammlung der Kreisvereinigungen der Freien Wähler Kulmbach-Bayreuth-Wunsiedel in Himmelkron fest: Der 56-jährige Kulmbacher geht für seine Partei im kommenden Herbst ins Rennen um ein Mandat im bayerischen Landtag. Von den 36 stimmberechtigten Mitgliedern hatten 33 für Ludwig gestimmt; es gab zwei Nein-Stimmen, ein Stimmzettel war ungültig. Weitere Bewerber gab es nicht.



"Ich bin begeistert und bewegt über so viel Zuspruch", sagte ein sichtlich gerührter Rainer Ludwig. Er hatte in seiner Bewerbungsrede verdeutlicht, dass er sich als Teamspieler versteht, der als Kandidat auf eine starke Unterstützung der Basis zählt. Er übernehme sehr gern die Verantwortung dafür, dass für die Region die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um eine gedeihliche soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung voranzubringen. "Meine Maxime lautet: kompetent, konstruktiv und menschlich nah. Ich sage, was ich denke, und ich handle danach, was ich sage. Und ich glaube sagen zu können, dass ich eine Portion gesunden Menschenverstand mitbringe."





Stellvertretender Landrat Dieter Schaar hatte Ludwig als Kandidat vorgeschlagen. Es habe im Vorstand eine einstimmigen Beschluss darüber gegeben. Schaar lobte Ludwig als Mensch, der "ein absoluter Sympathieträger mit hohen Vertrauenswerten" sei, der authentisch wirke und dank seines ausgleichenden Wesens als sehr guter Vermittler fungiere. Zudem bringe der langjährige Mitarbeiter der Sparkasse Fachverstand für finanzielle Belange mit. "Er ist der ideale Repräsentant für unsere Heimat", sagt Schaar.



"Du bist eine Bereicherung für die Freien Wähler bei uns in Kulmbach und über die Region hinaus", betonte Landrat Klaus Peter Söllner. Mit Rainer Ludwigs Wahl sieht er die Chance, "dass unser Stimmkreis in München absolut würdig vertreten wird". Florian Wiedemann, seit einem Monat FW-Kreisvorsitzender für Bayreuth, erinnerte an die Toten Hosen, von denen Rainer Ludwig ein Fan ist. "Ich hoffe, lieber Rainer, wir können am Wahlabend mit Dir auf Deinen Einzug in den Landtag anstoßen und dazu singen: ,An Tagen wie diesen'".



Rainer Ludwig bekundete, die Freien Wähler stünden regional wie bayernweit für eine "Politik der starken Mitte". "Uns zeichnet eine große kommunale Bindung aus. Aber wir können in den vergangenen zehn Jahren auch auf erfolgreiche Landtagsarbeit verweisen. Wir wollen uns einmischen und wir wollen beweisen, dass mit uns bei der Wahl zu rechnen ist." Die Freien Wähler nannte er die "wirklich wählbare Alternative" in deutlicher Abgrenzung zur AfD.



Für den Bezirkstag nominierte die Versammlung Klaus Förster. Für ihn votierten 31 von 36 Stimmberechtigten. Förster war bereits zwischen 2008 und 2013 Mitglied des Bezirkstages. Als Kandidaten für die Wahlkreislisten wurden Klaus von Stetten aus Wunsiedel (Landtag) und Klaus Peter Söllner (Bezirkstag) jeweils einstimmig gewählt.