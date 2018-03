49-Jähriger aus Burghaig wird vermisst

Der 49-Jährige verließ am Freitag seine Unterkunft im Kulmbacher Stadtteil Burghaig.



Bekannte fanden eine Nachricht, in der er ankündigte, sich etwa anzutun.



Intensive Suchmaßnahmen der Kulmbacher Polizei mit Unterstützung von Suchhunden und einem Hubschrauber blieben bislang ohne Ergebnis.



Alexander Dörfler wird wie folgt beschrieben:



• 180 bis 185 Zentimeter groß, sehr schlanke Statur



• rot-blonde Haare



• über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor



• er dürfte mit einem Rucksack unterwegs sein



Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Kulmbach unter der Telefon-Nummer 09221/609-0 entgegen.