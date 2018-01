35-Jähriger greift junger Frau im Bierstadel an die Brust

Mit einem Vorfall am zweiten Bierfestsonntag 2017 befasste sich gestern das Amtsgericht. Einem 35-jähriger Mann war vorgeworfen worden, damals eine junge Frau gegen 22.45 Uhr unsittlich an den Brüsten berührt zu haben. Gegen den Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt, so dass nun zur Hauptverhandlung kam.



Der Angeklagte gab an, an besagtem 6. August mit fünf bis sechs Freunden zwei Flaschen Wodka gekauft und gemeinsam im Kulmbacher Stadtpark getrunken zu haben. Danach sei er mit seinen Kumpanen zum Bierfest gelaufen und habe vor der Bühne getanzt.





Keine Erinnerung



An die Begegnung mit der jungen Frau konnte sich der dreifache Familienvater nicht erinnern. "Ich stand mit dem Rücken zur Bühne im Feststadel", sagte die 18-Jährige aus. Der Angeklagte habe sich ihr von hinten genähert und ihr die Hand auf die Schulter gelegt. Sie habe seine Signale so verstanden, dass er hinter ihr an der Bühne vorbeigehen wollte und habe ihm mit einem Lächeln und Nicken zu verstehen gegeben, dass das in Ordnung sei.



Doch bevor der Angeklagte weitergegangen sei, sei seine Hand von der Schulter an ihre Brust gewandert, in die er drei Mal gekniffen habe.





Mutter erstattet Anzeige



Eine Freundin der Klägerin stand direkt gegenüber und hatte den Vorfall beobachtet.

Nach einiger Überlegung wandte sich das Opfer an die Security-Mitarbeiter im Bierzelt, die den Angeklagten zur polizeilichen Vernehmung abführten. Die Mutter der damals noch minderjährigen jungen Frau erstattete Anzeige.



Der Angeklagte schien sich in der Verhandlung nicht an den Vorfall erinnern zu können und beteuerte immer wieder, dass er sich für eine solche Tat schämen würde und dass er so etwas nicht nötig hätte, er habe schließlich Frau und Kinder.



Die sexuell belästigte junge Frau erlitt bei dem Vorfall keine Verletzungen. Sie betonte, dass sie dem Angeklagten nicht schaden wolle, ihr gehe es hauptsächlich darum, der Wahrheit genüge zu tun.





Glaubwürdige Zeugin



Da die Richterin Sieglinde Tettmann die Zeugin für glaubwürdig hielt, forderte sie den Rechtsanwalt des Angeklagten, Horst Hermann Hofmann, auf, sich mit seinem Mandanten zu beraten. Der Angeklagte zog daraufhin seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Er wird nun die 30 Tagessätze zu je zehn Euro bezahlen müssen.

"Die Rücknahme des Einspruchs war eine weise Entscheidung", resümierte Richterin Tettmann.