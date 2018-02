28 Brauer und Mälzer studieren in Kulmbach

28 junge Brauer und Mälzer aus ganz Deutschland an beginnen jetzt ihre Meisterausbildung in Kulmbach. Im Teilzeitstudium absolvieren sie die dafür nötigen Kurse am Beruflichen Schulzentrum. Bei einem festlichen Empfang am Freitag Abend im Museumspädagogischen Zentrum im Mönchshof wurde deutlich, wie wichtig dieser Meisterkurs für den Brauerei- und Schulstandort Kulmbach ist. Die Braumeisterschule in Oberfranken wird, wie der Geschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken, Bernd Sauer, hervorhob, in diesem Jahr 55 Jahre alt, und sie ist die einzige Schule in Deutschland, die die Ausbildung zum Braumeister in Teilzeit anbietet: "Diese Meisterschule hat sich bis heute bewährt. Bisher wurden hier über 1000 Braumeister ausgebildet."

Mönchshof-Geschäftsführerin Helga Metzel, begrüßte die Brauer und Mälzer, wie es sich für eine Bierstadt wie Kulmbach gehört, mit einem kräftigen Schluck Museumsbier.

Als Initiator des Willkommensabends freute sich der Leiter des Beruflichen Schulzentrums, Oberstudiendirektor Alexander Battistella, dass der Prüfungsausschuss die Ausbildung der Braumeister wieder nach Kulmbach gebracht hat. "Wir können ihnen die Sachausstattung und auch die Kompetenz sowie zum Teil auch die Dozenten zur Verfügung stellen." An der Fachschule für Lebensmitteltechnik stünden zusätzlich Laborarbeitsplätze zur Verfügung. "Wir können hier in Kulmbach eine sehr hohe Qualität bieten, vor allem, weil wir eine Lehrbrauerei haben und die praktische Arbeit bei uns im Schulzentrum stattfindet." Geleitet wird der Kurs von Braumeister Martin Knab.

Landrat Klaus Peter Söllner erinnerte daran, dass es für den Landkreis nicht einfach war, die notwendige Sachausstattung für die Ausbildung der Brauer und Mälzer im Beruflichen Schulzentrum zu finanzieren: "Wir waren aber der Auffassung, dass es etwas bringt, dass wir investieren, weil wir eine Zukunft für diesen schönen Beruf brauchen.

Jörg Lehmann vor Vorstand der Kulmbacher Brauerei begrüßte die angehenden Braumeister als Präsident des Deutschen Brauerbundes: "Wir haben Dozenten, die mitten in der Praxis stehen und ihre Erfahrungen weitergeben." Monika Meinel-Hansen hieß die Kursteilnehmer als Obermeisterin im Brauwesen für Oberfranken-Ost willkommen.