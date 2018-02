2000 Kulmbacher wollen Bierfest in der Innenstadt

Wie sieht die Zukunf der Kulmbacher Bierwoche aus? Kehrt sie in die Altstadt zurück, oder bleibt sie auf dem Brauereigelände in der Lichtenfelser Straße? Die Brauerei schweigt dazu bisher beharrlich - aber viele Kulmbacher sagen klar ihre Meinung: Rainer Greibel und Dieter Fick haben in den zurückliegenden Monaten 2000 Unterschriften gesammelt - allesamt für das Bierfest auf dem neuen Zentralparkplatz.



"Sie haben mich an Ihrer Seite"



"Sehr erfreulich", meint Fraktionsvorsitzender Ingo Lehmann von der SPD. Und Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU), dem Greibel und Fick die Unterschriftenliste nach der Stadtratssitzung am Donnerstag überreichten, sagte: "Ich nehme sie gern. Sie haben mich an Ihrer Seite."