18-Jähriger in Kulmbach von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr war es an der Einmündung Pestalozzistraße, Ecke Friedhofstraße in Kulmbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.



Der junge Mann war laut Polizei zu Fuß in Richtung Stadtpark unterwegs und wollte die Pestalozzistraße auf Höhe Friedhofstraße überqueren. Als sich der Schüler mitten auf der Fahrbahn befand, wurde er vom Mercedes einer 79-jährigen Fahrzeugführerin erfasst und auf den Asphalt geschleudert.



Eintreffende Ersthelfer handelten vorbildlich und brachten den bewusstlosen Fußgänger in die stabile Seitenlage. Ebenso wurde unverzüglich ein Notruf abgesetzt.



Der verletzte Schüler wurde mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung und diverser Prellungen ins Klinikum Kulmbach gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.



Da bisher unklar ist, wie sich der Verkehrsunfall im Detail (Ampelschaltung etc.) zugetragen hat, sucht die Polizei Kulmbach noch nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090.