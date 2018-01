Zwei Schülerinnen in Kronach von Kleintransporter erfasst

Während der Dämmerung und bei starkem Regen übersah am Dienstag gegen 07.30 Uhr ein Kleintransporterfahrer im Bereich des Inneren Rings in Kronach zwei 17-jährige Fußgängerinnen, die dort den Fußgängerüberweg überqueren wollten.Der Transporter erfasste beide Schülerinnen und schleuderte sie zu Boden. Während amTransporter nur geringer Schaden entstand, mussten die 17-jährigen Schülerinnen zur Behandlung in die Helios Frankenwaldklinik gebracht werden.