Zwei Musiker sind seit 40 Jahren aktiv

Der Musikverein Effelter zeichnete bei seinem weihnachtlichen Konzert auch neun langjährige aktive Musiker aus. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Thomas Kolb, würdigte die Leistung der Effelterer Musikkapelle, welche zu den Leistungsträgern im gesamten Landkreis gehört.



Immer, wenn man gebraucht werde sei man zur Stelle, sagte er. Der Musikverein wirke unter der Leitung von Klemens Löffler bei Konzerten mit und betreibe eine hervorragende Nachwuchsarbeit, so Kolb.



Zusammen mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Alexander Klug überreichte er die Urkunden an Julia Löffler, Eva Schnappauf, Niklas Löffler, Patrick Schnappauf, und Florian Zwosta für zehn Jahre aktives Musizieren. Auf 20 Jahre konnten Andreas Löffler und Vorsitzender Thomas Müller zurückblicken. Mit Harald und Michael Schnappauf wurden zwei Mitglieder für 40 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet.



Vorsitzender Thomas Müller dankte allen Mitwirkenden, die einiges einstudiert hatten. Beim Konzert in der kleinen St. Peter und Paul Kirche in Effelter wirkten neben dem Musikverein mit seinen einzelnen Stimmen auch die Schola mit. An der Orgel erfreuten Markus Punzelt, Jana Emilia Pfadenhauer und Anna Theresa Pfadenhauer die Besucher. Mit dem gemeinsamen Lied "O Heiland reiß die Himmel auf", endete das Konzert in Effelter.