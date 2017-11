Zusammenstoß am Fuß der Kronacher Nordbrücke

Beim Einbiegen auf die Bundesstraße übersah eine aus Richtung Gehülz kommende Kleinwagen-Fahrerin am Fuß der Brücke einen aus Richtung Schützenplatz heranfahrenden Lastwagen. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem am Auto Totalschaden (circa 5000 Euro) entstand.



Der Lastwagen wurde im Frontbereich beschädigt. Die Schadenssumme für den Lkw ließ sich noch nicht abschätzen.



Die Autofahrerin aus dem Kreis Kronach erlitt einen Schock, der auswärtige Fernfahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde über die Brückenauffahrten geleitet, bis die Unfallstelle geräumt war.