"Zusammen ist man nicht allein"

Die Herzensangelegenheit begann am Montag mit der Klasse 6c und ihrer Klassenlehrerin Ursula Plack im Lucas-Cranach-Senioren- und Pflegeheim. Die älteren Herrschaften staunten nicht schlecht, als plötzlich der Nikolaus nebst Engel - alias Max Dotzauer, Jan Hofmann sowie IsabellTeider - vorbeikamen. "Macht euch bereit", "Singen wir im Schein der Kerzen"und das "Nussorchester" wurden unter der Leitung von der Förderlehrerin Susanne Vogler vom Schülerchor der 6c vorgetragen.

Gemeinsam wurden Fensterbilder gebastelt, eine "Adpfentsgeschichte" zum Schmunzeln von der Klassenlehrerin vorgelesen, selbstgebastelte Geschenke an die Bewohnerverteilt und einfach Zeit miteinander verbracht.

Am Dienstag hieß es für die Tagespflegegäste der Kronacher Tagespflege von Elisabeth Foidl "Lasst uns froh und munter sein". Unter musikalischer Leitung von Julia Bauer wurden die Senioren zum Mitsingen animiert. Mit wohlbekannten weihnachtlichen Evergreens wie "Kling, Glöckchen" oder"Schlittenfahrt" ("Jingle Bells") ließen Alt und Jung gemeinsam ihre Stimmen erklingen. Begleitet wurden die Lieder von der Chorband. Die Schüler der 6a unter Leitung von Jürgen Groh trugen die Geschichte der "Weihnachtsmaus" vor und verteilten im Anschluss Geschenke, die sie eigens für die älteren Herrschaften im WTG-Unterricht bei Nicole Hannemann-Totzauer, Regina Welschund Heike Ströbel hergestellt hatten. Kleine Holzschneemänner mit Strickzipfelmützen zieren jetzt so manche Fensterbank und erinnern an die schöne, gemeinsame Zeit.

Die Leiterin der Einrichtung, Christina Tucci,bedankte sich herzlich bei den Schülern und ihren Lehrkräften und hoffte auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Am Freitag begrüßte die 6b unter Leitung von Maria-Theresa Hönick Schülerund Betreuer der Petra-Döring Schule in ihrem Klassenzimmer. Mit Tee und Plätzchen durften die Gäste der Geschichte vom "Doktor Brumm" lauschen.Diese wurde mit farbigen Bildern auf Folie visualisiert und die einzelnen Charaktere der Geschichte wurden jeweils von Schülern gesprochen, wodurch das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte besonders lebendig und spannend wurde.So manches Bein wippte bei der Tanzeinlage mit, als die Schülerinnen einen schwungvollen, modernen Tanz aufführten. Mit ihren Boomwhackers - verschieden lange, unterschiedliche Töne erzeugende Kunststoffröhren - ließen die Sechstklässler Weihnachtslieder erklingen, die die Gäste erraten durften. Anschließend wurden die Lieder gemeinsam gesungen. Gekonnt führten Victoria Drescher und Robert Retslav als Weihnachtswichtel durchsweihnachtliche Programm.

In herzlichen Worten und mit einem kleinen Geschenk bedankte sich die Abordnung der Petra-Döring-Schule für die schöne Aktion -verbunden mit der Gegen-Einladung zu einem gemeinsamen Adventssingen, das gleich im Anschluss angenommen wurde. So durften die Schülerinnen und Schüler der 6b Tom Sauer und seiner Weihnachtsgeschichte an der lebensgroßen Krippe lauschen, mit den Lebenshilfe-Kindern viele stimmungsvolle Lieder singen und so tatsächlich gemeinsam den Zauber der Weihnacht spüren.

Die drei unvergesslichen Tage zeigten in besonders schöner Art und Weise auf, wie wichtig es doch ist, Zeit füreinander zu haben und Zeit miteinanderzu verbringen. "Zusammen ist man nicht allein", was natürlich nicht nur zur Weihnachtszeit gilt.