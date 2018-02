"Zuerst immer das Beweismaterials sichern"

"Medien sind Teil ihrer Lebenswelt. Sie sind symbiotisch mit ihrem Handy verbunden." Elia Schneider vom Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) in Kronach weiß, wovon er spricht, denn er gehört selbst zur angesprochenen Zielgruppe - nämlich zu den Schülern. "Netzgänger 4.0" nennt sich das Medien-Publikations-Seminar von Lehrer Andreas Engel. Es soll vor allem auf die Gefahren aufmerksam machen, die in den Weiten des Internets lauern und Medienkompetenz vermitteln. Am Elternabend gab es zu diesem Thema ein Webinar (Web-Seminar) im KZG, bei dem Rechtsanwältin Gesa Stückmann aus Rostock über "Recht im Internet" referierte.

Auch Schüler Julian Weber hatte eingangs von Gefahren und Fallstricken gesprochen, die dann von der Referentin ausgiebig erläutert wurden. Gesa Stückmann will "sensibilisieren", kann aber auch keine "Patentlösung" bieten. "Was kann man mit einem Handy alles machen?", stellte sie in den Raum. "Man kann telefonieren, whatsappen, Sprachnachrichten verschicken, facebooken, skypen, fotografieren, auf Snapchat und Instagram posten, Videos drehen, youtuben und Spiele spielen." Die Rechtsanwältin berichtete über Greueltaten im Internet, die auch mittels dieser Apps verübt werden und nahm dabei kein Blatt vor den Mund: "Da sind wir angekommen, Pornografie auf dem Schulhof", lautete ein Fazit. Und dass sich verantwortungsbewusste Eltern auf keinen Fall auf die Freigabe "USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) ab 0 Jahren" bei heruntergeladenen Apps verlassen könnten, begründete sie so: "Man muss da schon genau hinschauen. Zwischen den Spielen läuft Werbung. Und die kann gewalttätige oder pornografische Inhalte zeigen."

Cybermobbing - ein großes Thema an diesem Abend. Gesa Stückmann: "Früher stand man der Person gegenüber, die man drangsalierte, musste ihr ins Gesicht sehen, konnte sich nicht feige hinter einem Gerät verstecken. Da konnte man auch noch Mitgefühl entwickeln. Cybermobbing enthemmt - und es nimmt zu. Mobbing gab es ja früher schon, aber jetzt kommt Cyber noch dazu. Und man darf den Gruppenzwang auf keinen Fall unterschätzen." Sie schilderte konkrete Fälle aus ihrer Praxis und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Betroffenen.

"Der erste Schritt sollte immer die Sicherung des Beweismaterials sein", riet sie eindringlich. Danach könne der Provider (Anbieter) zur Löschung der Daten aufgefordert und rechtliche Schritte eingeleitet werden. "Wer muss Entschädigung an das Opfer zahlen, wenn der oder die Täter minderjährig sind?" Die Antwort war auch für die anwesenden Eltern überraschend. "Auch ein Minderjähriger muss für seine Taten geradestehen. Ein rechtskräftiges Urteil vor dem Zivilgericht ist 30 Jahre gültig. Spätestens so bald der Täter eigenes Geld verdient, wird vollstreckt.

Die Rechtsanwältin ging auch kurz auf die sogenannten Beichtgruppen auf Instagram ein und auf die Plattform "Tellonym", die Botschaften ermögliche, die man niemals jemandem ins Gesicht sagen würde. Einige dieser Inhalte zitierte sie aus ihrer Praxis und was man da zu hören bekam, war wirklich krass.

Zum Thema "Recht am eigenen Bild" ermahnte sie, dass niemand heimlich fotografiert werden dürfe und dass man sich mit der Weiterverbreitung dieser Bilder strafbar mache. Stückmann: "Man sollte aber immer im Hinterkopf behalten, dass man überall fotografiert und gefilmt werden kann." Und ihr Rat zu erotischen Selfies: "Sind digitale Bilder oder Filme erst einmal unterwegs, kann man sie nicht mehr einfangen." Diese Botschaft zielte vor allem in Richtung leichtgläubiger und oft minderjähriger Opfer, die mit ihren Nacktfotos nur ihren vermeintlichen Freund beeindrucken wollen.

In diesem Zusammenhang wies sie auch auf die Gefahren von Live-Streaming-Portalen wie YouNow oder Chatroulette hin. Auch hier gab es ein paar gravierende Leidensgeschichten zu minderjährigen Opfern. "Cybercrooming" - im deutschen Sprachgebrauch als "Internet-Anbahnung" bekannt, war ihr Abschlussthema.

Und gerade bei den von den Kids so heiß geliebten Onlinespiele lauerten die größten Gefahren. "Hier sind zahlreiche Pädophile unterwegs und suchen nach passenden Opfern. Kinder geben oft blauäugig ihre Daten heraus. Die Empfehlung von Gesa Stückmann: "Reden Sie mit ihrem Kind über alles. Bleiben Sie bei den Gesprächen mental immer anwesend und schließen Sie einen Mediennutzungsvertrag. Den kann man zum Beispiel bei wwwklicksafe.de herunterladen und an die jeweiligen Bedürfnisse der Familienmitglieder anpassen."