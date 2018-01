Zeyern: Geplantes Umwelt- und Bildungsdorf stößt auf Kritik

Kathrin Wolf-Wunder und Tobias Wunder haben große Pläne für den Zeyerngrund: In einem Umwelt- und Bildungsdorf wollen sie das urtypische Franken wieder erfahrbar machen. Ohne Stromanschluss und fließend Wasser soll ein kleines Dorf aus altertümlichen Holzhütten entstehen, spärlich eingerichtet mit Eimerduschen, Heuballen als Matratzen und einer einfachen Feuerstelle mit Lehmbackofen.



Obwohl die beiden mit der Planung erst am Anfang stehen, gibt es kritische Stimmen. Ökologische Bedenken stehen im Raum - wie sich die Kritiker, die Marktgemeinde und die Initiatoren selbst dazu äußern, lesen Sie in Kürze auf inFranken.PLUS.