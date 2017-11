Zehn Monate auf Bewährung für kinderpronografische Bilder

Ein 52-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis musste sich vor dem Amtsgericht Kronach für die Beschaffung und den Besitz von Bilddateien mit kinder- und jugendpornografischer Inhalten verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er auch noch "Gewalt über eine halbautomatische Kurzwaffe ausgeübt haben." Dieser Anklagepunkt musste allerdings noch während der Verhandlung fallengelassen werden. Grund dafür war die Zeugenaussage eines waffentechnisch versierten Polizeibeamten. Er konnte überzeugend darlegen, dass es sich bei der umgebauten Kurzwaffe nicht um eine Halbautomatik handelte.



Der Angeklagte selbst verlor nicht viele Worte und überließ es seinem Verteidiger, die Situation, die zum Erhalt der pornografischen Bilder geführt hatte, zu schildern. Wie es allerdings möglich ist, dass man bei der Online-Partnersuche quasi als "Nebenprodukt" kinderpornografische Bilder empfängt, konnte auch dieser nicht plausibel wiedergeben.

Dass der ganze Vorgang überhaupt aufgeflogen war, kann man am ehesten unter "dumm gelaufen" einstufen. Auf dem Schirm hatte die Polizei nämlich zunächst gar nicht ihn, sondern den ursprünglichen Versender der Bilder in Hannover. Auf dessen Mobiltelefon befanden sich unter anderem die Kontaktdaten des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft ordnete darauf hin eine Hausdurchsuchung im März diesen Jahres an. Dabei wurde unter anderem das Handy, auf dem die Bilder gespeichert waren, sichergestellt. Die Polizei fand darauf mindestens 170 Bilddateien sowie 16 Videos mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt. "Ich wollte das alles doch gar nicht," beteuerte der Werkzeugmacher vor Gericht. Er habe die Bilder "irgendwie" empfangen uns sei dabei auch immer wieder aufgefordert worden, ähnliche Dateien zurückzusenden. "Er wollte mir einfach nicht glauben, dass ich solche Bilder nicht habe. Da schickte ich ihm einfach seinen eigenen wieder zurück."



Verteidiger Helmut Gebhardt warf dabei ein, dass sein Mandant die ganze Sache nach ein paar Tagen selbst "eingestellt" habe. Er legte sich darauf hin ein neues Handy zu und das alte diente nur noch als Wecker. Allerdings fiel bei dem neuen Handy der Lautsprecher aus, sodass "mein Mandant das alte Mobiltelefon wieder aktivieren musste". Und auf eben diesem befanden sich die verfänglichen Dateien.

Betroffenheit über das Ausmaß der pornografischen Inhalte zeigte sich in den Minen von Verteidiger Helmut Gebhardt, Richter Hindrik Wich und Staatsanwältin Carolin Schellhorn beim Betrachten der ausgedruckten Bilder. "Unzählige pornografische Dateien" habe man beim Angeklagten gefunden, bestätigte auch die ermittelnde Polizeibeamtin der Kriminalpolizei Coburg. Allerdings sei davon nur ein geringer Prozentsatz in den Bereich der Kinder- und Jugendpornografie gefallen. Sie hatte die unangenehme Aufgabe, die Bilder zu sichten und zuzuordnen. Dabei sei sie sich ihrer persönlichen Einschätzung, was das Alter der betroffenen Mädchen und Jungen betraf, immer sehr sicher gewesen.



Mit zehn Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung und einem Bewährungszeitraum von insgesamt zwei Jahren setzte Richter Hendrik Wich einen Schlusspunkt unter die Verhandlung. Außerdem soll der Beklagte eine Zahlung in Höhe von 2500 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. Diese sei allerdings in Raten abzahlbar.

In seiner Urteilsbegründung führte er dabei aus, dass der Angeklagte zwar in Hannover einen Gleichgesinnten gefunden habe, er sich aber geständig zeigte und die Verantwortung für seine Taten übernommen habe. Auch sei er nicht vorbestraft oder sonst irgendwie auffällig geworden. Vielmehr sei er sozial integriert und habe eine günstige Prognose für die Zukunft. Er wohne er in einem kleinen Ort, wo sich solche Ereignisse sehr schnell herumsprechen. Wich hoffte, dass vor allem dieser Umstand zur "Läuterung" des Verurteilten beitragen werden.