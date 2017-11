Eine unbekannte Person hat am Samstag, 11. November, vom Grundstück Bamberger Straße 14 etwa zehn Ster Holz entwendet. Die einen Meter langen Stücke waren aufgeschichtet. Für den Abtransport könnte ein blauer Traktor benutzt worden sein. Hinweise an die Polizei in Kronach (Telefon 09261/5030).