Wo sich Fuchs und Katze "Gute Nacht" sagen

Der Herbstwind hat einen abstrakten Flickenteppich aus bunten Blättern und Nadeln von den mächtigen Ahornbäumen und den naturgeschützten Lärchen vor das letzte alte "Waldhaus" gebreitet. Das drollige Hauskätzchen tippelt auf der geschmeidigen Unterlage im gekonnten "Lipizzanerschritt" zur Scheune am Hinterhof. Aus dem Dunstkreis der Waldwiesen nähert sich Freund Reineke Fuchs und trollt im respektvollen Abstand hinterdrein. Es wird kaum hell bei diesem klassischen Spätherbstfeeling.



Hinter den Fensterscheiben der Gaststube der "Hubertushöhe" schimmert bereits fahles Licht. Der gedämpfte Schein gleicht einem Wink des Himmels, und diesen Fingerzeig gilt es, zu folgen.



Angenehm warm ist es drinnen, während draußen das Thermometer nur noch drei Grad zeigt. Kein Wunder bei dieser Jahreszeit auf 600 Metern Höhe. Das Holz knistert im großen Kachelofen und bringt Behaglichkeit in die rustikale Wirtsstube mit dem Hubertus-Stübla nebenan. Am Stammtisch darf beim frisch gezapften Seidla lautstark nachgedacht werden, wenn Gott und die Welt wieder in den Fokus der Ermittlungen geraten. Heute sind neben den Jägern und Sammlern auch die Märchenerzähler an der Reihe.



Gastwirt Horst steht an solchen Tagen leicht schmunzelnd und frohgelaunt hinter dem Tresen. Ein leicht vergilbter Gutschein über dem Stammtisch erinnert ans Geschenk seiner Stammtischbrüder vor vier Jahren. "Zehn Ster Brennholz zum Siebzigsten frei Haus", steht darauf. Eine "heiße" und "coole" Sache zugleich, denn der Winter und die Nächte sind oft lang auf der rauen Frankenwaldhochfläche westlich der Ködeltalsperre.



Nach der Wende damals hat es die Wirtsleute Irmgard und Horst Weißenborn aus dem beschaulichen Städtchen Ilmenau in Thüringen in die Einsamkeit des alten Nordwaldes verschlagen, um die traditionsreiche Ausflugsgaststätte auf malerischem Terrain zu bewirtschaften. Das war vor 25 Jahren.



Neben einfachen Brotzeiten stehen auf der reichhaltigen Speisekarte deutsche Hausmannskost und natürlich die selber gemachten Thüringer Klöße. Andere Spezialitäten zum Kaffeekränzchen sind die selbstgebackenen Kuchen und Torten. Chefin Irmgard erzählt, dass da alles nach Jahreszeit, gebacken wird. " Wer da schwach geworden ist, bleibt vielleicht auch noch zum Abendessen, um sich an einer geräucherten Forelle aus heimischen Gewässern und einem Frankenwein gütlich zu tun.



Die "Hubertushöhe" ist seit eh und je ein beliebtes Ausflugsziel an der Frankenwaldhochstraße zwischen den Ortschaften Nurn und Tschirn. In den 60er Jahren wurde in einem umzäunten Wiesengrundstück das Wildschwein Kasimir großgezogen. Junggebliebene hatten damals ihren Spaß am Leben und Treiben des legendären Schwarzkittels und denken immer wieder gern daran zurück.



Im Wandel der Jahreszeiten führen heute herrliche Wanderwege aus dem dunklen Tann in den lichten, sonnendurchfluteten Laubwald, hinweg über langgezogene Höhenrücken von herber Schönheit, durch anmutige Wiesentäler, mit murmelnden Bächen, duftenden Kräutern und der verborgenen "blauen Blume" an wundersamen Orten. Auf zahlreichen Wandertafeln gibt es detaillierte Wegbeschreibungen.



Das ehemalige "Waldhaus" Hubertushöhe ist zurückzuführen auf die Bezeichnung "Haus im Walde". Seit der Erbauung 1824 gehörte der Weiler mit zwei Häusern politisch zur Gemeinde Steinwiesen und kirchlich zur Pfarrei Birnbaum und damit zum königlichen Landgericht Nordhalben und zum königlichen Forstamt Steinwiesen. Das Waldhaus inmitten des Birnbaumer Walds wurde durch das königliche Forstamt Steinwiesen erbaut.



Zu der verbindlichen Namensgebung heißt es in der Bekanntmachung vom 8. April 1859 der königlichen Regierung von Oberfranken in Bayreuth: "Im Namen Sr. Majestät des Königs: Mit höchster Genehmigung und zur Vermeidung allerfallsiger Verwechslungen die im Fränkischen Wald vorhandenen drei Waldhäuser wurden diese mit nachstehender Benennung versehen, an welche fortan zu halten ist: Das Waldhaus im kgl. Forstrevier Lauenhain, kgl. Landgericht Ludwigstadt, mit der Benen-nung "Waidmannsheil"; das Waldhaus im kgl. Forstrevier Geroldsgrün, kgl. Landgericht Naila, mit der Benennung "Langenauer Forsthaus" und das Waldhaus im kgl. Forstrevier Nurn, kgl. Landgericht Nordhalben, mit der Benennung "Hubertushöhe".



Von den drei stolzen und altehrwürdigen Waldhäusern fiel "Waidmannsheil" einer Brandstiftung zum Opfer, das "Langenauer Forsthaus" ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Was einmal aus der "Hubertushöhe" wird, steht am Sternenhimmel hoch über dem spätherbstlichen Frankenwald. Es bleibt nur zu wünschen und zu hoffen, dass nicht eines Tages neben der Wandertafel am Großparkplatz nur noch ein windschiefes Hinweisschild an das Märchen erinnert: "Es war einmal Hubertushöh".



: