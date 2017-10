Wird der alte Postsaal neu belebt?

Der Marktgemeinderat betrat bei der Sitzung am Mittwoch unbekanntes Terrain. Als erster Punkt auf der Tagesordnung stand nämlich die Besichtigung des alten Postsaales im Obergeschoss der Raiffeisen-Volksbank. Die Bank würde den Saal der Gemeinde zur Verfügung stellen. Viel Phantasie braucht es nicht, viel Geld allerdings schon, um dem Raum sein ursprüngliches Ambiente zurückzugeben. Die alten Holzkonstruktionen sind mit Schnitzereien versehen, in einer Verstrebung wurde die Jahreszahl 1905 verewigt. Es könnten hier Lesungen, kleinere Konzerte oder Theaterstücke aufgeführt werden.

Bürgermeister Gerhard Wunders (CSU) Fazit lautet: "Historisch sehr schön. Aber der Sanierungsaufwand wäre wahrscheinlich immens." Trotzdem will er das Objekt demnächst bei der Regierung von Oberfranken vorstellen und dort in Sachen Fördermöglichkeiten vorfühlen.



Vier Jahre Umbaumanagement

Vier Jahre Stadtumbaumanagement im Oberen Rodachtal hinterlassen ihre Spuren. Drei Sanierungsprojekte in Steinwiesen sind komplett fertig gestellt, sechs andere in der Finalisierungphase. Einen kurzen Jahresbericht präsentierten Ann-Sofie Beuerle von Planwerk und Alexander Eberl von der DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) in Nürnberg.

Jeden zweiten Monat treffe sich eine Steuerungsgruppe aus Aktiven der drei Oberrodachtal-Gemeinden Steinwiesen, Wallenfels und Nordhalben, dem Regionalmanagement und Vertretern der Regierung Oberfranken; dazwischen fänden Telefonkonferenzen in kleinerem Rahmen statt. Die Bürgersprechstunde im sogenannten Gerberhaus in der Kronacher Straße habe einmal im Monat geöffnet. Sie wird laut Beuerle gut frequentiert.

Richard Rauh (SPD) vermisste an dieser Stelle konkrete Zahlen, um eine Kosten-Nutzen-Einschätzung vornehmen zu können.

Laut Gerhard Wunder verfügt man über ein Stundenkontingent, dessen Einhaltung kontrolliert werde. Nicht zu unterschätzen sei die Lage des Büros im Ortskern. Die Bürger würden sehen: "Hier tut sich was."

Ann-Sofie Beuerle sprach von etwa 30 Personen, die die Beratung in diesem Jahr wahrgenommen hätten.



Projekt "In der Heimat wohnen"

Ein Leitprojekt des Vorhabens lautet "In der Heimat wohnen". Man hoffe in Sachen Ankauf des Gerberhauses bald weiterzukommen, sagte Alexander Eberl. Die Caritas wolle dann in Kooperation mit einem privaten Investor acht kleinere Wohnungen für Senioren darin einrichten sowie einen Gemeinschaftsraum als Treffpunkt.

Aus der ehemaligen Turnhalle der alten Volksschule ist längst die "Kulturhalle" geworden. Allerdings ist diese sanierungsbedürftig und soll ebenfalls vom Förderprogramm profitieren. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, könnte über eine weitergehende Nutzung nachgedacht werden.

Generell sei es wichtiger, zwei Projekte auf's Gleis zu setzen als zehn, bei denen nichts vorangeht, meinte Eberl. Dabei gebe es genug zu tun. 100 Objekte, davon 70 im Kernort von Steinwiesen, stünden aktuell leer. "Immobilien, die gut in Schuss sind, regelt der Privatmarkt", erklärte Eberl. Bei den anderen unterstützt die DSK verkaufswillige Eigentümer mit einem Immobilienportal und mit ansprechenden Verkaufsunterlagen. Eberl: "Wenn jemand überlegt, am Haus etwas zu machen, schicken Sie ihn zu uns."

Richard Rauh erklärte nach der Präsentation, er sei alle Berichte durchgegangen und habe von einer Managementstelle gelesen, die benötigt werde. Anfangs sei er nicht dafür gewesen, aber es handle sich um ein sehr umfangreiches Projekt. Fazit: "Ich bin kein Gegner mehr."

Jürgen Eckert sprach sich im Namen der CSU-Fraktion für das Projekt aus. "Ich bin mit dem Bericht hochzufrieden. Leerstand und Tourismus - hier geschieht etwas." Zwar dürfe man keine Wunder erwarten, aber er selbst kenne Bürger, die zufrieden mit der Sprechstunde sind.



Keine Musterferienwohnung

Einen Rückschlag gibt es dennoch zu vermelden: Die geplante Musterferienwohnung im Anwesen "Pfarrer-Bayer-Straße 1" wird nicht realisiert. Die Regierung von Oberfranken schätzte die Sanierung des Hauses als unwirtschaftlich ein. Für einen Abriss und die Gestaltung einer Freifläche dagegen sieht es gut aus. "Ich bin hin- und hergerissen", gab Gerhard Wunder zu, dem das Projekt am Herzen liegt.

Pragmatischer sah es Jürgen Eckert: "Im Gegensatz zu Dir haben wir weniger Bauchschmerzen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass wir es uns nicht leisten können. Wir machen das Ding platt und ergreifen die Möglichkeit, den Platz neu zu gestalten."

Jürgen Deuerling gab zu bedenken, dass auch eine Fläche gepflegt und erhalten werden müsse. Aber auch die SPD-Fraktion sei für den Abriss.

Er frage doch noch einmal bei der Regierung an, meinte Wunder, was zu allgemeinem Gelächter führte. "Es ehrt Dich, wenn Du dicke Bretter bohren willst", meinte Richard Rauh.

Mit den Worten "Ich nehme an, der Marktgemeinderat beschließt, das Gebäude abzureißen und eine Freiflächenplanung zu machen", beendete Gerhard Wunder schließlich die Diskussion.