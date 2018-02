"Wir sind schon lange nicht mehr auf der Insel der Glückseligen"

Akilah kommt aus Syrien und nascht gerne Datteln, Aden aus Somalia hat eine dunkle Haut, Timo sitzt im Rollstuhl und Annabelles Eltern heißen Rolf und Peter. Ob groß oder klein, dick oder dünn, hell oder dunkel - "anders" sind immer nur die anderen. Es sind die Unterschiede, die unsere Welt bunt machen, aber manchmal auch für Verunsicherung sorgen. Der "Büchertreff am Melchior-Otto-Platz" und das Bundesförderprogramm "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht vor gegen Vorurteile und wirbt für eine tolerante multikulturelle Gesellschaft, in der jede und jeder seinen Platz hat.

Das Projekt "Wer sitzt denn da neben mir?" will Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die vielen Facetten moderner Lebensformen nahe bringen. Das Team hat altersgerechte Medienkisten zusammengestellt, die Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen ausleihen können. Während es bei den Kleinen noch Bücher mit vielen bunten Bildern tun, erweitert sich das Medienangebot bei den Größeren um Spielfilme und Dokumentationen.

"Wer neben mir sitzt" kann Neugier, Abneigung oder Aggression wecken. "Anders sein" kann Angst machen, und zwar in mehrfacher Hinsicht: dem, der anders ist und dem, neben dem der andere sitzt. Nicht nur Material zum Thema Fremdenfeindlichkeit und damit "Anders sein" in Sprache, Kultur und Religion enthält die Medienkiste, sondern auch Bücher und Filme über Formen von Einschränkung körperlicher, geistiger oder seelischer Art.

Birgitta Staufer-Neubauer und Sabine Nuber vom Büchertreff haben die Medien zusammengestellt und Multiplikatoren aus Kindergärten und Schulen über das Projekt und die Verleihmodalitäten informiert. Das Interesse der Einrichtungen sei umso größer, desto kleiner die Kinder sind, bemerkten sie. Nach der sehr gut besuchten Informationsverstaltung für Kindergärten gingen die Bücher alle noch am selben Abend über den (Verleih-)Tisch.

Andrea Engelhardt vom Rosenbergkindergarten in Kronach freute sich, dass die Bücherkiste ganze Themenkomplexe abdeckt. "So muss man nicht mühsam Kataloge wälzen", meinte sie.

Die Kindergärtnerinnen hatten sichtlich selbst Spaß, in den Büchern zu stöbern. Dabei enthalten einige wirklich dicke Brocken. In "Wann kommst Du wieder, Mama?" erfährt die kleine Anna, dass ihre Mutter ins Krebsland aufgebrochen ist. Für Anna verändert sich viel, im Buch wird gezeigt, wie wichtig ein offener und ehrlicher Umgang Kinder ist, auch wenn die Themen schwierig und emotional schwer verdaulich sind. Wie die Geschichte von dem kleinen Jungen, der immer rot wird, wenn man ihn anspricht. Schnell ist er das Opfer von Hänseleien, die sich aufschaukeln. Die Mechanismen des Mobbing funktionieren schon in Kindergärten und Grundschulen.

Ein generationsübergreifender Klassiker ist das großformatige "Menschen"-Buch. Es zeigt Hautfarben, Augenformen, Haustiere, Lieblingsessen, Feiertage dieser Welt. Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, Mütter mit Alkoholproblemen, Väter mit Depressionen, Omas mit Alzheimer - trifft dies die Lebenswirklichkeit der Kinder? "Wir sind hier auf dem Dorf schon lange nicht mehr auf der Insel der Glückseligen", sagt Ute Schmidt von den Jakobistrolchen in Küps. Die ganze Vielfalt der Multikultigesellschaft spiegele sich in den hiesigen Kindergärten, bekräftigen die Erzieherinnen. Dabei scheinen die Kinder den Erwachsenen einiges voraus zu haben. "Die entscheiden nach Sympathie, ob sie mit jemand spielen wollen und nicht nach Hautfarbe".