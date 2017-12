Winterdienst im Kreis Kronach absolvierte ersten Härtetest

Gunther Dressel, Sachgebietsleiter für die Kreisstraßen im Landratsamt Kronach, blickt zufrieden auf den ersten Härtetest für den Winterdienst zurück. Die überregionalen Straßen, die gemeinsam von Landkreis und Staatlichem Bauamt betreut werden, seien - nach einigen Umstellungen in diesem Jahr - am Wochenende ordentlich geräumt worden. "Es hat eigentlich nichts gehakt. Es hat auch keine Sperrungen gegeben", so Dressels Bilanz.



Im Kreistag, wo im vergangenen Winter noch einige kritische Stimmen gegenüber dem Winterdienst laut geworden waren, gab es am Montag viel Lob. Dressel stellte fest, dass die Umstellung viele Verbesserungen erbracht habe, die Behörde allerdings gerne weiterhin konstruktive Verbesserungsvorschläge annehme.



