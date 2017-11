Wilhemsthals Ausblick in die Zukunft

Leuchtturmprojekte und Sofortmaßnahmen in den Gemeindeteilen



Wilhelmsthal

Lahm

Hesselbach

Steinberg

Eibenberg

Rosslach

Gifting

Effelter

Die Fraktion aus Effelter reiste mit gemischten Gefühlen an. Bereits vor zwei Jahren hatten sie sich eingehend mit der Dorferneuerung in ihrem Gemeindeteil auseinandergesetzt und konkrete Ideen entwickelt. Zur Umsetzung kam es dann doch nicht, weil die Finanzmittel fehlten. So etwas nennt man einen Schuss in den Ofen und ist ein Beispiel wie sich anpackendes Engagement in Frust verwandelt. Trotzdem sind sie gekommen, die Effelterer Hilmar, Thomas und Josef Pfadenhauer und Michael Herzog. Ihre Skepsis ist nach der Veranstaltung zumindest geschrumpft: das alte Schulhaus ist als Projekt bei der Regierung eingereicht und für die anderen Vorhaben sieht es auch gut aus.Wolfgang Kießling, Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung u.a. für den Landkreis Kronach vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken ermutigt die Wilhelmsthaler ihren Weg zügig und couragiert anzutreten: Die Quote für Projekte innerhalb der Förderoffensive Nordbayern liege bei 90%. "Die kriegt man nicht jeden Tag!" Und selbst wenn diese Initiative im Jahr 2020 auslaufe gäbe es weitere Fördertöpfe, aus den man sich bedienen könne vonseiten des Landes, des Bundes oder der EU. Das Amt stehe in den Startlöchern, jetzt sei es an der Gemeinde, konkrete Anträge und Planungen einzureichen.Bürgermeisterin Susanne Grebner hat ihre Hausaufgaben gemacht: die Förderungsanträge für neue Nutzungskonzepte der alten Schulhäuser in Effelter, Hesselbach und Steinberg sind eingereicht, ebenso wie der Abriss von vier Privathäusern. Die dadurch entstehenden freien Flächen sollen begrünt oder anderweitig verschönert werden."Wie in Effelter vor zwei Jahren darf es nicht laufen", betont sie. Sie weist aber auch darauf hin, dass das Gemeindentwicklungskonzept weit in die Zukunft reicht mit einem Umsetzungshorizont zwischen 10 bis 30 Jahren und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiterhin so engagiert einzubringen wie bisher.Damit die Lust am Mitmachen nicht verpufft gibt es im Gemeindeentwicklungskonzept Sofortmaßnahmen, die idealerweise leicht umzusetzen sind und wenig kosten. Wie zum Beispiel die Nutzungserweiterung des Feuerwehrhauses in Eibenberg. "Bisher durfte niemand außer der Feuerwehr in die Gemeinschaftsräume. Aber warum soll nicht die Jugend dort mal feiern dürfen?", fragt sich Gerwin Zwosta aus Eibenberg. Oder Geschwindigkeitsbegrenzungen an unübersichtlichen Stellen wie in Kämmerlein. "Da muss man zwei Schilder aufstellen und der Fall ist erledigt", sagt Gemeinderat Jochen Gleich. Maximaler Effekt bei minimalem Aufwand also und die Leute sehen, dass etwas passiert.Das Gemeindentwicklungsprojekt entstand nicht am Reißbrett: es ist das Ergebnis von Ortsbegehungen und Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadtplaner haben die Projekte konkretisiert, priorisiert und auf deren Machbarkeit hin analysiert. So gibt es neben den Sofortmaßnahmen die sogenannten Leuchtturmprojekte für jeden Gemeindeteil. Deren Strahlkraft soll auch über die Ortsgrenzen hinaus gehen, den Gemeinschaftssinn stärken und Zukunftsoptimismus verbreiten. Weitere Ideen unterscheiden sich in Priorität und Umsetzungshorizont von hoch, mittel bis langfristig. In Stein gemeißelt ist da gar nichts. Stadtplaner Frieder Müller Maatsch weist immer wieder darauf hin, dass es sich um Vorschläge handelt, die jederzeit ergänzt oder geändert werden können, je nachdem, wie es sich die Einwohner wünschen.Wie sieht sie nun aus die Zukunft in der Großgemeinde Wilhelmsthal? "Gemeinsam gut leben, attraktiv wohnen und erfolgreich wirtschaften" lautet die Vision. Gemeindeübergreifend wird die Stärkung des Ehrenamtes angegangen. Die medizinische Versorgung soll sichergestellt werden, etwa mit einem Ärztehaus in Wilhelmsthal oder Steinberg und auch für das Image will man etwas tun. "Wir haben eben nicht so eine große Lippe", meint Bürgermeisterin Grebner, "dabei haben wir viele Vorteile." Sie ist überzeugt davon, dass es ein Umdenken geben wird und Menschen das Leben auf dem Land wieder attraktiv finden werden.Wer sich im Detail über das Gemeindenentwicklungskonzept informieren möchte kann sich im Rathaus die Unterlagen ansehen. Sie stehen auch auf der Homepage der Gemeinde online als PDF zur Verfügung: www.wilhelmsthal.de/Entwicklungskonzept Hier soll die Lücke des Gehwegs am Grüntal geschlossen werden. Als Leuchtturmprojekt soll ein Dorfzentrum im Bereich Festungsstraße und Alte Schule entstehen.Hier wird der Dorfteich samt Umgebung saniert, der Dorfplatz soll als Festplatz ertüchtigt werden, weitere Maßnahmen um die Kirche und das Feuerwehrhaus sind geplant.Hier steht die Sanierung des Hauses der Vereine ganz oben auf der Liste. Die Kleine Gasse soll ausgebaut werden, Engstellen in der Ortslage beseitigt und die Zufahrt nach Wilhelmsthal optimiert werden.Sanierungsmaßnahmen auf dem dem Kirchenhügel mit der alten Schule sollen mehr Glanz verleihen. Im Fokus stehen außerdem die Straße nach Eichenbühl und ein Fußweg entlang der Kronach.Ein zentraler Bereich könne rund um das Feuerwehrhaus könnte hier entstehen. Das Feuerwehrhaus darf künftig öffentlich genutzt werden und es soll ein Spieplatz entstehen.Die Radwegverbindung von Friesen nach Rosslach und zur Schäferei und Eibenberg werden angegangen. Der bereits in Eigeniniative errichte Spielplatz soll als Ausgangspunkt für Wanderungen mit einem Wanderparkplatz dienen und auch als Festplatz nutzbar sein.Die Siedlung "In der Auf" soll besser angebunden werden. Als Leuchtturmprojekt gilt ein Radweg an der Straße.Mühlaltenteich und Baierteich werden saniert. Und dann geht es an die Gestaltung der Ortsmitte. Die Pläne dafür liegen in der Schublade. red