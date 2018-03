Wildschweine sind nicht zu stoppen

1543 Wildschweine schossen Jäger in der Jagdsaison 2016/2017 im Kreis Kronach. Mehr als je zuvor. "Wir haben aber schon jetzt wieder 100 mehr als im Vorjahr", sagt Kreisjagdberater Winfried Wachter. "Und die Saison endet ja erst am 31. März." Doch auch ein erneuter Höchstwert wird wohl nichts daran ändern, dass sich die Population immer mehr vergrößert. Jedes Jahr zwischen 200 und 300 Prozent.Einen großen Teil trage dazu der verstärkte Maisanbau bei. "Damit züchten wir uns die Wildschweine auf. Denn wenn sie körperlich schneller fit sind, sind sie auch schneller geschlechtsreif", so Wachter.Probleme bereiten die Tiere seit rund vier Jahren einigen Nordhalbenern, die in Waldnähe wohnen - und deren Gärten bei ungebetenen Besuchen verunstaltet werden. Sie fühlen sich von den zuständigen Behörden und Jägern nicht ernst genommen. Welche Schäden bislang entstanden sind, welche Lösungen sich die Anwohner wünschen und wie das Landratsamt die Lage einschätzt, lesen Sie hier auf inFrankenPLUS