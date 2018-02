Wie geht es am südwestlichen Ortseingang weiter?

Mit der Vereidigung von Klaus Schneider ( CSU ) durch den 1. Bürgermeister Hans-Peter Laschka zum neuen Marktgemeinderat begann am Montagabend die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderats. Klaus Schneider, der dem Gremium bisher schon als Ortssprecher des Gemeindeteiles Kaltenbrunn angehörte, tritt die Nachfolge von Axel Gentzsch an, der wegen einer beruflichen Veränderung nach Essen vom seinem Amt zurücktrat. Daduch wurden auch verschiedene Änderungen bei der Besetzung von Ausschüssen erforderlich, die einstimmig beschlossen wurden.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand ein Vortrag des Architekten Michael Rudolph vom Büro C 23, Leipzig, über die Fortführung der Planung für die Neugestaltung des südwestlichen Ortseingangs auf dem Gelände des ehemaligen Fischerbetriebes, des Festplatzes und der Schlossallee. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen des Projektes der Städtebauförderung "Ort schafft Mitte - Mitwitz auf den Punkt gebracht". Das Leipziger Büro hatte 2015 den Ideenwettbewerb gewonnen und Michael Rudolph ging bei der Sitzung auf die verschiedenen Änderungen ein, die seit der ersten Planung aufgetreten sind. Nicht gebaut werden soll unter anderem das Willkommenshäuschen an der Coburger Straße und auch der ursprünglich angedachte Wasserspielplatz an der Föritz könne nicht gebaut werden.

Gedanken mache man sich auch noch, die wie Schlossalle neu angelegt, bzw. gerettet werden könne. Hierzu gehöre auch ein freier Blick auf das Wasserschloss. Eingereicht habe man, so Rudolph, den entsprechenden Förderantrag.

Wie Laschka ergänzend bekanntgab, gibt es ein neues Förderprogramm der Regierung mit einer 90-prozentigen Bezuschussung. Auf der nächsten Sitzung, so der Bürgermeister, werde man deshalb die weitere Planung beschließen und Verhandlungen führen. Bewährt habe sich, so Laschka, der Parkplatz in der Coburger Straße, der noch ausgebaut werden soll, sowie der untere provisorische Parkplatz bei größeren Veranstaltungen. Im Raum stehe aber noch,wie dieser Platz künftig multifunktionell genutzt werden könne.

Vorgestellt wurde auch der Bauantrag für den Umbau und die Modernisierung des ehemaligen Bauernhauses "Kronacher Straße 3" zu einer Touristinformation im Erdgeschoss und einer Wohnung im 1. Stock. Diese Maßnahme erfolgt ebenfalls im Rahmen von "Mitwitz auf den Punkt gebracht" und wurde vom Marktgemeinderat einstimmig genehmigt.

In der Touristinformation, so der Bürgermeister in seinen Bekanntgaben, könnte dann auch ein WLAN-Hotspot errichtet werden, für den man ein Angebot von Bayernwerk habe. Die monatlichen Kosten für die Marktgemeinde seien 50 Euro. Für die Schaffung von weiteren dringend erforderlichen Kindergartenplätzen bewilligte der Marktgemeinderat einstimmig, den Bedarf von zehn Regelkindergartenplätzen und 30 Kinderkrippenplätzen zu beantragen.In diesem Zusammenhang informierte der 1. Bürgermeister den Marktgemeinderat auch über den damit erforderlichen Erweiterungsbau beim Kindergarten in Abstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz und dem Dekanat Michelau. Hierfür sei ein Architekt bereits beauftragt, da die jetzige provisorische Unterbringung in einem Container nur bis 2020 genehmigt sei. Zur Zeit werden im Kindergarten 94 Kinder, davon 19 Krippenplatzkinder, von 16 Beschäftigten betreut. Ebenfalls einstimmig beschloss man die Errichtung eins Hortes für Grundschüler der Volksschule Mitwitz in der Alten Schule hinter dem Rathaus. Hier sollen dann 50 Schüler im 1. Stock und in der ehemaligen Lehrerwohnung betreut werden.

Geplant sei auch dann der Bau eines Kinderspielplatzes , der auch öffentlich genutzt werden könne, so der Bürgermeister. Angeschafft wurde ein weiterer Geschwindigkeitsanzeiger. Die Auslegung einer Unterschriftenliste für das Bürgerbegehren gegen die sogenannte Strabs im Rathaus sei nicht möglich.Bei den Bürgerfragen trug Friedrich Bürger Beschwerden aus dem Seniorenkreis vor, wann die Stolperfallen im Bubsgässchen beseitigt würden. Aus dem Reihen des Arbeitskreises Heimatpflege wurde die Frage über den Sachstand des " Zapfenhaues" gestellt, die er an den Bürgermeister weitergab. Nach Auskunft von Hans-Peter Laschka habe man für eine ausgeschriebene Machbarkeitsstudie kein Angebot erhalten und man könne nun nach Mitteilung der Regierung selbst ein Architektenbüro beauftragen. Auch gäbe es neue Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude, die jedoch noch nicht spruchreif seien. Gerhard Kohles beschwerte sich über die "Kanonenschläge" an einem Samstag im Park des Wasserschlosses. Hier werde man, so der Bürgermeister, strengere Auflagen für eine Genehmigung erlassen.

Als eine Gefahrenquelle bezeichnete Winfried Beyer den Holzlageplatz an der Staatsstraße in Richtung Wörlsdorf. Hier soll laut Bürgermeister Laschka eine Änderung erfolgen. Bestätigt wurden durch den Marktgemeinderat der neue stellvertretende Kommandant der FF Burgstall, Benjamin Stier, und der neue Kommandant der FF Schwärzdorf, Sebastian Marr. Ebenfalls keine Einwände gab es gegen die Verlängerung eines Bauantrages von 2013 vom Waldhotel Bächlein für die Errichtung eines Unterstandes. Den Abschluss der öffentlichen Sitzung bildete eine Präsentation der Naturstrom AG für die geplante Errichtung einer Photovoltaikanlage im Landschaftsschutzgebiet "Roter Bühl" in der Gemarkung Leutendorf. Diese soll auf einer 15,6 Hektar großen Hektarfläche erstellt werden. Der Marktgemeinderat hatte bereits auf seiner letzten Sitzung seine Zustimmung gegeben, beim Kreistag Kronach zu beantragen, dass diese Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet Naturpark Frankenwald herausgenommen wird. Nach den Worten des Bürgermeisters würde dies den Bestand des Naturparkes nicht gefährden, vielmehr könnte man ihn auch an anderer Stelle leicht durch neue Flächen erweitern.Zur Sprache man auch die unterschiedlichen Reaktionen aus Kreisen der Bevölkerung gegen die geplante Anlage, an der sich nach Worten der Marktgemeinderätin Edith Memmel auch die Bürger finanziell beteiligen könnten.