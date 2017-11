Wie gehen die Kronacher Parteien in die Landtagswahl

Bei der CSU steht fest, Jürgen Baumgärtner soll erneut für den Stimmkreis Kronach/Lichtenfels nach München gehen. Er ist bereits als Erststimmenkandidat nominiert.



In den anderen Parteien ist man noch nicht so weit. Dort ist in der Regel noch von der "Findungsphase" oder "Sondierungsgesprächen" die Rede. Bei der SPD sollen allerdings noch im November Nägel mit Köpfen gemacht werden. In zwei Wochen ist die Nominierungsversammlung eingetaktet. Allerdings steht derzeit nicht fest, ob neben dem Küpser Bewerber Ralf Pohl auch ein Lichtenfelser Parteigenosse Ansprüche anmelden wird.



