Werkbühne spielt in neuem Marktrodacher Wohnzimmer

Furiose Aufführungen volksnah und leicht verständlich dargeboten. Das verspricht Landrat Klaus Löffler (CSU) im Flyer des Ensembles, das sich nun "Werkbühne für den Landkreis Kronach" nennt. Am Freitag gab es die Premiere des Stücks "Im weißen Rössl" im Restaurant Stegner`s mit viel Prominenz.



Neben Landrat Löffler sahen die Bürgermeister von Küps und Wallenfels, Bernd Rebhan (CSU) und Jens Korn (CSU), Vorstandsmitglieder der Sparkasse Kulmbach-Kronach, Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner (FW) und Regierungsvizepräsident Thomas Engel zu.



Fast 40 Jahre Werkbühne

Die Werkbühne wurde 1979 am Kaspar-Zeuß-Gymnasium gegründet. 1984 zog sie in die Klosterstraße und entwickelte sich zu einer offenen Kultureinrichtung. 1994 dann der nächste Umzug auf die Festung Rosenberg. Dies war ein Startschuss für die "Faust-Festspiele". Die Werkbühne aber bestand weiter - zunächst in den Räumen des Kronacher Kunstvereins. Von 2001 bis 2015 spielte sie im Historischen Rathaus. Danach ging es zwei Jahre ins "Dreefs" und nun ins "Stegner`s".



Besonders glücklich war Marktrodachs Bürgermeister Norbert Gräbner (SPD), dass die Werkbühne seiner Gemeinde treu geblieben sei. Augenzwinkernd sagte er, dass man nun praktisch in seinem Wohnzimmer spiele. Der Saal des Restaurants Stegner`s bietet Wirtshausatmosphäre, die zu "Im Weissen Rössl" bestens passt. Bekannt wurde das Stück durch die Operette von Ralph Benatzki (1930) und die Filmkomödie mit Peter Alexander (1960).



Werkbühnen-Chef Daniel Leistner dämpfte vorsichtshalber gleich zu Beginn die Erwartungen - zumindest, was die musikalischen Einlagen angeht: "Sie können also die Ohrenstöpsel wieder rausnehmen, wir singen ja gar nicht!"



Tatsächlich gab es dann für seine Verhältnisse wenige musikalische Einschübe - aber ganz kam das "Weisse Rössl" ohne die typischen wilden musikalischen Springereien der Schauspieler dann doch nicht aus. Gewartet hatte man sowieso darauf.



Das Bühnenbild war sehr reduziert - zwei Gartenstühle, ein Tisch, ein paar "Stehrumsel" und das Panorama vom Wolfgangsee im Hintergrund. Die Schauspieler boten einen fröhlichen Schwank rund um die Liebe. Und woran man sich auch in zehn Jahren noch erinnern wird - der überdimensionale Bierbauch des Berliner Fabrikanten Wilhelm Giesecke, den Daniel Leistner mit sich herumschleppen durfte. In frechster Berliner Schnauze versuchte er, die Idylle im ersten Haus am Platze am Wolfgangsee aufzumischen.



Tochter mit dem Feind verlobt

Gut, dass er es schafft, die Überraschungen am Ende des Stücks lebendig zu verdauen. Denn Tochter Ottilie (Julia Knauer) ist verlobt mit dem verfeindeten Rechtsanwalt Dr. Otto Siedler, dem der Vater unlängst eine krachende Niederlage vor Gericht verdankt. Rainer Gräbner zeigt als Rechtsanwalt auch in Liebesdingen gekonnt, warum sich ein Normalmensch besser nicht mit Juristen anlegt.



Paar Nummer zwei besteht aus Sigi Sülzheimer (dem "schönen Siegesmund") alias Dominicus Ludwig und Theresa Trausch als Klärchen. Als Pärchen, das mit scheinbaren Defiziten und tatsächlichen Minderwertigkeitskomplexen - einer Glatze und einem wunderbaren Lispeln - zu kämpfen hat, muss man die beiden einfach mögen. Und das, obwohl Sigi das Kotzbrocken-Gen total charmant gefressen hat, während Klärchen einfach zauberhaft wirkt.



Anika Gräbner hat zwei Rollen. Sie spielt Klärchens Vater, den im Sparwahn lebenden Philologen Walter Hinzelmann, und die kokette Kellnerin Franzi. Die größte Pärchenshow liefern Oda Gräbner und Jürgen Malcher als Rössl-Wirtin Josepha und (Ober)-Zahlkellner Leopold. Da knistert es auch in reiferen Jahren.



Souverän lenkt Daniel Fiedler die Technik. Und die "schönen Kostüme vom Alpenball", die abgetragen werden müssen, wie Ottilie süffisant bemerkt, geben einen optischen Pfiff. Dafür sorgen Veronika Zipfel, Maike Müller, Leonie Himmel und Annika Zipfel als Josephas Fußvolk.



Viel kichern und klucksen

"Da war keine Szene dabei, die langweilig war!", freute sich eine unvoreingenommene Zuschauerin. Und die weiteren Reaktionen? Ganz viele Lacher, Kichern und Klucksen und eine Menge Applaus.