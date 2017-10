Wer kommt mit auf die "R.I.O.!- Clubtour"?

Die Bewerbungsphase ist vorbei und vier regionale Bands aus dem Raum Kronach, Lichtenfels und Coburg dürfen sich beim R.I.O.!- Vorentscheid der Jury, die aus Kennern der Rockmusikszene besteht, präsentieren. Der Sieger des Vorentscheids darf mit auf die R.I.O.!- Clubtour 2018.



Ob "Revolutions Per Minute" (Coburg), "Hunter" (Kronach), "The Slingshot Argument" (Marktgraitz) oder "Apollo Apes" (Sonneberg) die rockigsten Riffs und damit die beste Stimmung erzeugen, erleben Rockfans live am 28. Oktober ab 20 Uhr im Struwwelpeter Kronach. Der Eintritt beträgt 4 Euro.



Über die Bands:



"Revolutions Per Minute" : Die dreiköpfige Band aus Coburg bedient sich nicht nur aller Spielarten von harter Rockmusik, es tauchen auch Anleihen von Pop, Blues, Funk, Country und sogar Jazz auf. Diese Band scheut keineswegs Grenzgänge und auch keine Klischees, sie spielt mit ihnen und führt sie ständig mit einem verschmitzten Augenzwinkern vor. Um letztlich auch den Stilbruch selbst als Klischee der Progressive-Rockmusik zu entlarven. Ihre Musik kommt ganz ohne Gesang aus, wo sollte er auch Platz finden in diesem dichten Gedränge aus schweren Riffs, vertrackten Rhythmen und Melodien? Kein Manko. Ein instrumentales Statement.



"Hunter" : Ein Mann, eine Gitarre, eine Stimme und ein Looper. Damit schreibt Hunter seine Songs und präsentiert sie so auch live. Musik ohne viel Schnick-Schnack, handgemacht, und doch irgendwie anders. Songs zwischen Pop, Reggae und bittersüßer Melancholie. Lieder zum Mitsingen und Tanzen, oder einfach zum Augen schließen und Träumen. Immer wieder sprengt der Sänger mit dem gepflegten Bariton das enge Korsett des akustischen Pops und nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise in seine eigene Gefühlswelt. So vertraut und doch so neu. Aktuell arbeitet Hunter am ersten Album, welches 2018 erscheinen wird.



"The Slingshot Argument" : Die vierköpfige Band aus dem Raum Lichtenfels vermengt Einflüsse aus Grunge, Blues, Noise- und Garagerock.

Bereits vor 2013 bestand ein Projekt um Gitarrist Kai Häußinger, aus welchem allerdings keine Veröffentlichungen hervorgingen. Im Herbst 2015 wurde das bestehende Bandprojekt neu formiert und schon nach einigen Proben standen eine Handvoll Songs fest. Andreas Partheymüller wechselte seine Funktion in der Band von Bassist auf Schreihals und Manuel Büttner komplettierte die Truppe nach wenigen Wochen. TSA war gegründet. Die selbstbetitelte Debüt-EP der vier Jungs erschien im Dezember 2016. Seither zieht die Truppe durch die Nacht, im Auftrag, die alternative Musik in der Region wieder auferstehen zu lassen!



"Apollo Apes" : Klappe zu, Affe tot? Nicht so bei "Apollo Apes"! Die vier affenähnlichen Musiker möchten dem Homo Sapiens als Zuhörer wieder etwas zutrauen. Die Basis des Sounds der Band ist der solide Groove, der sich wie ein lässiger Gorilla durch die Songs zieht. Singalongs die im Pop-Gewand über die Bühne schlendern werden anspruchsvoll instrumentiert und arrangiert, sowie handwerklich gekonnt abgeliefert. Dabei gibt es keine Tricks, keine Clicks, keine Samples. Nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Wie in den alten Zeiten.





"R.I.O.! - Rock in Oberfranken" ist ein Projekt des Bezirks Oberfranken zur Förderung junger Bands in der Region. Die Sieger der Regionalentscheide in Hof, Bayreuth, Bamberg und Kronach gehen im Frühjahr gemeinsam auf Clubtour. Neben einer professionellen Betreuung und einer Tourgage von 1000 Euro bietet die Tour den Musikern die Gelegenheit, ihre Bekanntheit in der lokalen Szene zu vergrößern und Bühnenerfahrung zu sammeln. Den Höhepunkt der Tour 2018 bildet das "YourStage-Festival" in der Freiheitshalle Hof. Die Gewinner des Titels "Oberfrankens Band des Jahres", gewählt durch das Publikum der Clubtour, erwarten weitere Preise.



Die Termine der regionalen R.I.O.!- Vorentscheide auf einen Blick:



Region Hof/Wunsiedel:

14. Oktober 2017, 20 Uhr, Alter Bahnhof Hof

Sieger: Bastard's Breeds



Region Bayreuth/Kulmbach:

20. Oktober 2017, 20 Uhr, Komm Bayreuth



Region Bamberg/Forchheim:

27. Oktober 2017, 20 Uhr, Jugendzentrum Bamberg



Region Coburg/Kronach/Lichtenfels:

28. Oktober 2017, 20 Uhr, Struwwelpeter Kronach