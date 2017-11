Wenn Spitzer, Schwamm und Kreide auf die Weihnachtszeit einstimmen

Kleber, Radiergummi, Stundenplan, Taschenrechner: Das sind sicherlich nicht gerade die ersten Dinge, die einem spontan zum Advent einfallen. Was ein Vertretungsplan, ein Overheadprojektor oder ein Zeugnis mit der Vorweihnachtszeit zu tun haben, damit beschäftigten sich 13 Schüler des Frankenwald-Gymnasiums in einem P-Seminar. Mit Seminarleiter Matthias Simon gestalteten sie dabei einen etwas anderen Begleiter für 1. bis 26. Dezember in Form eines ungewöhnlichen kleinen Heftchens."Anfang der elften Jahrgangsstufe haben wir uns überlegt, wie man einen Adventskalender einmal anders gestalten könnte. Wir wollten keinen üblichen mit Schokolade hinter jedem Türchen, sondern etwas Ausgefallenes. Außerdem sollte es etwas mit Schule zu tun haben. Schließlich verbringen wir ja mittlerweile schon zwölf Jahre unseres Lebens in der Schule", erzählt Jonas über die Anfänge des P-Seminars im September 2016.Die Seminaristen kamen für die Gruppenarbeit seit Anfang Februar jeden Dienstag für zwei Schulstunden zusammen. Die Aufgaben wurden in Arbeitsgruppen aufgeteilt. So gab es beispielsweise eine Gruppe für den Vertrieb, die Ausstellung, das Layout sowie für Finanzen.Form und Art des Adventskalenders standen zu Beginn noch nicht fest. "Das hat sich im Lauf der Zeit entwickelt und dann immer mehr Form angenommen", erklärt Felix. Jeder Seminarteilnehmer suchte sich zwei bestimmte Gegenstände aus dem Schulleben aus: beispielsweise einen Gong, eine Uhr, einen Zirkel, einen Schulbus oder das Schulhaus. Dann versuchte man, diese Dinge mit dem Advent und dem Leben Jesu Christi in Verbindung zu bringen. Diese Assoziationen finden sich jeweils unter einem Bild des betreffenden Gegenstands in einem Begleitheft, dem eigentlichen "Adventskalender".Das ansprechend gestaltete Büchlein in Din A 5 umfasst 60 Seiten und erstreckt sich über die Zeit vom 1. bis 26. Dezember, da ja 26 Gegenstände behandelt werden. Das Heftchen mit einer Auflage von 800 Exemplaren kostet fünf Euro. Die Arbeitsgruppe Vertrieb hat dafür ein Rundschreiben verfasst an Schüler des Frankenwald-Gymnasiums, aber auch an die Grundschulen und Pfarreien im Landkreis. Verkauft wird der Adventskalender "school adventure" am Frankenwald-Gymnasium sowie in der Löwen-Apotheke und Katjas Café in Kronach, im Büchertreff im Pfarrzentrum St. Johannes in der Oberen Stadt sowie im Rewe-Markt Stefan Bauer in Steinberg. Vertreten ist man auch auf dem Kronacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende sowie auf dem Weihnachtsmarkt in Mitwitz. Online kann der Kalender auf fwg.adventskalender@gmail.com geordert werden.Wer größere Mengen erwerben möchte, kann bis 10. November in der Schule vorbestellen, damit mehr Exemplare in Druck gegeben werden."Eine große Herausforderung war es", sagt Luisa, "einen einheitlichen Schreibstil zu finden, damit sich die Texte harmonisch zusammenfinden und sich ein einheitliches Bild ergibt."Die Gymnasiasten sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. "Mir gefällt daran, dass wir etwas Sichtbares und Bleibendes schaffen konnten", schließt sich Jonas an.Ganz ohne Süßes geht es dann aber doch nicht. So gibt es kleine süße Beilagen - am 6. Dezember einen kleinen Schoko-Nikolaus, am 15. Dezember ein Lebkuchenherz und am 25. Dezember eine Schokokrippe. Zudem ist am 24. Dezember die Weihnachtsgeschichte als Beilage beigefügt.Angedacht ist auch zum Abschluss des P-Seminars eine Ausstellung mit allen Bildern sowie den dazugehörigen Texten. Ab 1. Dezember wird der jeweilige Gegenstand in einer Vitrine in der Pausenhalle der Schule ohne dazugehörigen Text ausgestellt. Zudem wird auch ein Bild des betreffenden Gegenstands im Schaufenster neben dem Eingang der Löwen-Apotheke zu sehen sein, sozusagen als kleiner Denkanstoß. Bei der Löwen-Apotheke erfolgt auch am Dienstag, den 28. November um 18 Uhr die öffentliche Präsentation des Adventskalenders.