Wenn die Worte fehlen ...

Fast jeder hat schon einmal erlebt, dass Personen in seinem Umfeld plötzlich mit der Sprache ringen: es fehlen Worte, Laute können nicht geformt werden, Sätze bleiben halb fertig in der Luft hängen. Die Ursache für derartige Sprachstörungen, genannt Aphasie sind Schlaganfall, Hirnblutung, Unfall oder Tumore. Wer sich damit bestens auskennt ist Heike Frankenberger, die das Zentrale Beratungszentrum Oberfranken für Menschen nach erworbener Hirnschädigung leitet.



Welche Art von Sprachstörungen bezeichnet man denn als Aphasie?

Heike Frankenberger: Es gibt verschiedene Symptome. Betroffene haben beispielsweise Probleme Laute zu bilden oder Wörter zu finden und richtig zu kombinieren, manchmal auch zu verstehen. Die Fähigkeit zu lesen, schreiben und der Umgang mit den Zahlen leidet mitunter auch. Meistens lassen Konzentration und Aufmerksamkeit nach und leider auch das Gedächtnis. Oft treten Folgeerkrankungen auf, beispielsweise Halbseitenlähmungen oder Krampfanfälle.



Sind diese Probleme heilbar?

In der Regel schon, es kommt ganz darauf an, wie groß die Hirnschädigung war. Bei manchen Menschen kommt die Fähigkeit sehr schnell zurück, andere brauchen einen langen Atem. Verbesserungen sind aber auch langfristig immer noch möglich. Gezielte Therapien, also Sprachtherapie, Ergotherapie, Krankengymnastik und Neuropsychologie helfen. Aber vor allem sollte man den Willen zu haben, dass es besser wird, sich nicht aufgeben und weiterhin am Leben teilhaben.



Was ist im Umgang mit Aphasie-Patienten zu beachten?

Grundsätzlich gilt: Aphasie ist keine geistige Behinderung. Die Betroffenen wissen vom Kopf her, was sie sagen möchten, aber es kommt manchmal gar nicht oder falsch raus. Wenn jemand sich schwer artikulieren kann, so hört er in der Regel trotzdem gut. Man sollte also in erster Linie ganz normal mit Betroffenen sprechen, so wie vor der Krankheit. Und dann ist es ganz wichtig, auf die nonverbale Kommunikation zu achten: man sollte aufmerksam sein, zugewandt, geduldig und Störfaktoren ausschalten. Auch mal Pausen aushalten, wenn der oder die Betroffene nach dem richtigen Wort sucht.



Da gibt es wohl jede Menge zu lernen.

Ja, und dabei unterstützen wir die Betroffenen und ihre Angehörigen. Die Betroffenen dürfen sich nicht isolieren. Wir vom BZO helfen bei der sozialen Integration und der Krankheitsbewältigung mit Gedächtnisgruppen, Singgruppen, Malgruppen, Aktivitäten für Lauflustige und so weiter. Außerdem bieten wir Seminare, Tagesveranstaltungen, Freizeiten und Vorträge an.

Unsere Selbsthilfegruppen sind starke Partner bei der Krankheitsbewältigung und sozialen Integration. Deshalb möchte ich bei dieser Gelegenheit alle Interessierten einladen, unsere Aphasie-Selbsthilfegruppe für Kronach und den Landkreis kennenzulernen.



Was leistet eine Selbsthilfegruppe in diesen Fällen?

Wie der Name schon sagt, soll hier Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. Betroffene tauschen sich aus, erleben, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und können sich so gegenseitig stützen und motivieren. Wir unternehmen zusammen Ausflüge oder Biergartenbesuche. Gemeinsam ist man stark. Als Spracheingeschränkter etwas zu essen und zu trinken zu bestellen fällt leichter, wenn man in dem Moment nicht alleine mit seiner Spracheinschränkung ist.



Wie kann man sich denn ein Treffen der Kronacher Selbsthilfegruppe vorstellen?

Jedes Jahr arbeiten wir ein abwechsungsreiches Programm aus, das wir mit den Teilnehmern besprechen. Mal trifft man sich in der Frankenwaldklinik zum Erfahrungsaustausch, mal kommt ein Referent. Ab und zu finden Ausflüge statt. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei der Frankenwaldklinik herzlichst bedanken, dass sich die Gruppe seit 15 Jahren in deren Räumlichkeiten treffen darf.



Das Interview führte

Nicole Julien-Mann