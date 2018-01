Wenn das Knutfest nach den alten Bäume ruft

Ausrichter der Aktion ist der SSV Lahm-Hesselbach. Gerd Appel setzt an, hebt einen Christbaum in die Höhe und wirft ihn voller Schwung in den Anhänger des John Deere-Traktors. An diesem noch jungen Samstagmorgen stapeln sich dort bereits jede Menge ausrangierte Fichten, Tannen, Kiefern und Co., die zuvor in den Wohnungen für festliche Stimmung an den Weihnachtstagen gesorgt haben. Der Lahmer durchpflügt mit André Welsch sowie Traktorfahrer Markus Grebner die Straßen Hesselbachs nach "Brenngut" für das am kommenden Freitag stattfindende Knutfest. Mit in der Kabine sitzt Philipp, Appels siebenjähriger Sohn, der erstmals mit von der Partie ist. Während es dort dank einer Heizung schön warm ist, wird es für die beiden Christbaumsammler auf dem Anhänger - trotz relativ milder Temperaturen und des trockenen Wetters - mit der Zeit ganz schön frisch. "Wir hatten beim Einsammeln auch schon richtig schlechtes Wetter: Regen, Schnee, Glatteis. Einige Male mussten wir den Sammeltermin auch verschieben. Letztes Jahr beispielsweise gab es extrem viel Schnee", erinnern sie sich. Die Vier sind nicht die einzigen, die an diesem Morgen auf Streifzug sind. Zeitgleich sammelt nämlich noch ein weiterer Trupp - ebenfalls mittels eines Traktors - die in Hesselbach und Lahm in den Vorgärten oder am Straßenrand bereitgestellten ehemaligen Prachtexemplare ein. Einige sind noch relativ gut erhalten, bei anderen handelt es sich um eine recht nadelige Angelegenheit. Die meisten haben eine moderate Größe - im Gegensatz zur XXL-Variante, dem Hesselbacher Dorf-Christbaum am Plan, dem gerade einige Kameraden der örtlichen Feuerwehr mit einer großen Säge zu Leibe rücken. Nach Absägen der unteren Kränze wird dieser in einem gemeinsamen Kraftakt zu Fall gebracht. Mit einem gewaltigen Rums landet er auf dem Boden, bevor auch er seinen "letzten Weg" auf dem Anhänger zum SSV-Vereinsgelände antritt, wo sich mittlerweile bereits ein stattlicher Christbaumstapel angesammelt hat.

Vor einigen Jahren ist das Knutfest aus Skandinavien - insbesondere aufgrund der Werbespots eines schwedischen Möbelriesens - auch nach Deutschland geschwappt. Während die Bäume bei unseren nordischen Nachbarn nur abgeschmückt und aus dem Wohnzimmer geräumt werden, verbinden es die Deutschen oftmals mit einer Baumverbrennung so auch in Hesselbach, wo das Knutfest seit 2011 begangen wird. "Wir waren damals sicherlich mit einer der ersten im Landkreis, die den Brauch aufgegriffen haben", überlegt Franz Fiedler, Dritter SSV-Vorsitzender. Mit dem Knutfest wolle man der Bevölkerung einige schöne Stunden und einen gemütlichen Abend im geselligen Beisammensein bereiten. Nachdem das Fest in den ersten Jahren sehr gut angenommen worden sei, habe mittlerweile leider der Zuspruch etwas nachgelassen. "Das ist schade - gerade auch, weil wir uns viel Mühe geben und das Fest mit viel Arbeit im Vorfeld und auch bei der Durchführung verbunden ist", erklärt Fiedler. Hierzu zählt das Bäumesammeln und der Aufbau, gegebenenfalls auch Schneeräumen.

Am Tag selbst sind zahlreiche Helfer für die Verpflegung im Einsatz - und aufgeräumt werden muss natürlich auch. Heuer dürfen sich die Besucher auf eine Neuerung freuen: die Rückkehr der "Bornhöhen-Alm". Dabei handelt es sich um die alte Umkleidekabine beim alten Sportplatz. Nachdem man diesen vor kurzem auflöste, fragte man sich, was mit der einstmals aus Holz selbstgebauten Kabine passieren soll. Da diese zum Entsorgen viel zu schade sei und mit ihr auch viele Erinnerungen verbunden sind, beschloss man, diese als "Alm" gegenüber vom Sportheim aufzubauen. Mittels zweier Baumaschinen konnte man das gute Stück im Ganzen an seinen neuen Standort transportieren. "Die Alm ist praktisch - für den Ausschank und auch für die Besucher zum Unterstellen und Aufwärmen", freuen sich die SSV-Mitglieder über ihre neue beheizbare Alm.

Unter der "Bornhöhe" war der alte Fußballplatz bekannt und von den Gegnern "gefürchtet". Entzündet wird das Feuer am kommenden Freitag, 19. Januar, um 18.30 Uhr von Gemeinderat Franz Büttner. Zuteil wird ihm diese ehrenvolle Aufgabe, weil er einer der ältesten Hesselbacher mit besonderem Bezug zum Sportverein ist, war er doch ehemals dessen 2. Vorsitzender. Schürmeister ist Gerd Appel. Dies hat ebenso Tradition wie die Eröffnungsrede von Franz Fiedler mit einigen recht "speziellen" Hintergrundinfos zum skandinavischen Brauch, wobei es sich dabei wohl um eine recht freie Auslegung handeln dürfte. Es mag richtig sein, dass bei unseren nordischen Nachbarn vor dem Einsammeln der Weihnachtsbäume ein sogenanntes Christbaum-Loben stattfindet und dabei Bewohner in ausgewählten Häusern die Bäume betrachten und loben. Ob dies tatsächlich - so Fiedler - mit den Worten "Oah ... iss dess a schöne Baam" passiert", sei dahingestellt.

Dass der Dorfälteste beim Entzünden das Feuer mit dem Spruch "Smörrebröd - Smörrebröd - ram - tam - tam - tam" beschwört -- frei übersetzt: "Hoffentlich brennt´s desmol gscheit und raachet ne so sehr wie die letzten Jahr" - ist dann doch recht fragwürdig. Sei´s drum; lustig ist es allemal! Übrigens muss in Hesselbach natürlich keiner Angst haben, zu verhungern oder zu verdursten: Es gibt Gemüseeintopf und Wienerla sowie Punsch und warmen Hugo!

Die Grundidee ...

... des ist Deutschland begangenen Knutfests ist in abgewandelter Form von der skandinavischen Tradition des St.-Knut-Tages übernommen. Dabei werden am 13. Januar jeden Jahres Kerzen und Schmuck innerhalb einer großen Feier von den Christbäumen entfernt und die Bäume anschließend aus den Wohnungen befördert. Das Knutfest markiert in Schweden, Norwegen und Finnland das Ende der 20-tägigen Weihnachtszeit. Während es dort darum geht, die Bäume auszuschmücken und damit die Weihnachtszeit zu beenden, haben die Deutschen den Brauch der Weihnachtsbaumverbrennung daraus gemacht. Benannt ist der Tag nach König Knut IV. von Dänemark. Er soll die Weihnachtszeit auf 20 Tage verlängert haben. Andere Quellen behaupten, er sei an diesem Tag im Jahr 1086 gestorben.