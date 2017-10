Welt-Rheuma-Tag hautnah in Kronach

von HEIKE SCHÜLEIN

Die kleine Ausstellung der Rheuma-Liga mit Flyern und Infomaterialien bleibt eine Woche im Eingangsbereich der Klinik aufgebaut. Seit nunmehr 30 Jahren bietet die Deutsche Rheuma-Liga, Arge Kronach Rheumakranken ein vielfältiges Beratungs- und Bewegungsangebot. Sie

steht Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite, informiert über Hilfsmittel und

hält Info-Vorträge ab. Der Zusammenschluss gibt den Mitgliedern seelischen

Halt, stärkt ihr Selbstvertrauen und bietet die Möglichkeit zum aktiven

Austausch - so insbesondere auch beim allwöchentlichen Treffen am Montag.

Zudem organisiert sie Tagesausflüge mit Besichtigungen, Grillfeste und

alljährlich eine Weihnachtsfeier.



"Leben mit Rheuma - Wie helfen Medikamente und Bewegung?", so lautete das

Motto des diesjährigen, immer am 12. Oktober begangenen, Welt-Rheuma-Tags.

Damit macht man auf die 20 Millionen Erkrankten in Deutschland aufmerksam,

davon 13 000 Kinder und Jugendliche. "Wie viele Arten rheumatischer

Erkrankungen es gibt, ist schwer zu sagen. Die Angaben reichen von rund 100

bis zu 400 unterschiedlichen Diagnosen. Die unüberschaubare Vielfalt an

möglichen Symptomen stellt hohe Anforderungen an die Diagnostik", erklärt

Otto Degenbeck, Vorsitzender der Arge Kronach. Da Rheuma bis heute nicht

heilbar sei, richte sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome und

gegen das weitere Fortschreiten der Erkrankung. Diese verlaufe häufig in

Schüben, verursache mal mehr und mal weniger Schmerzen. "Schmerz ist unser

ständiger Begleiter", bedauert er.



Aus diesem Anlass trafen sich Betroffene vor über 46 Jahren und gründeten die deutsche Rheuma-Liga, heute eine der größten Selbsthilfeorganisationen im Gesundheitsbereich mit rund 300 000 Mitgliedern. Alleine in Bayern sind 18 500 Mitglieder im Landesverband.

Dieser informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen

Interessen.





Arge Kronach knackt 200-Mitglieder-Grenze



Die Rheuma-Liga finanziert ihre Arbeit vorrangig durch Mitgliederbeiträge,

Förderungen der Kranken-Rentenversicherer, Projekte und Spenden.

Erfreulicherweise konnte die Arge Kronach im Jubiläumsjahr - dem 30. Jahr

ihres Bestehens - nunmehr erstmals die 200-Mitglieder-Grenze knacken!



Neben dem Infostand beteiligte sich die Arge Kronach am Welt-Rheuma-Tag auch

mit einem sehr interessanten Vortrag. Anschaulich und leicht verständlich

sprach der Facharzt für Hämatologie und Onkologie, Dr. Peter Anhut, vor rund

50 interessierten Zuhörern über "Vorsorge und Früherkennung von Darm- und

Brustkrebs" sowie "Immuntherapien bei Krebserkrankung". Darmkrebs ist bei

beiden Geschlechtern die zweithäufigste Krebserkrankung. In Deutschland

erkranken pro Jahr rund 62 000 Menschen neu an Darmkrebs. Das Lebenszeitrisiko, an Darmkrebs zu erkranken, beträgt rund 6 Prozent. Dabei handelt es sich um zunächst gutartige, oft

pilzähnliche Geschwulste im Dickdarm. Die Koloskopie gilt derzeit als die

zuverlässigste Methode zur Früherkennung. Vorsorgen im Sinne von vorbeugen

könne man durch einen gesunden Lebensstil und der Vermeidung beeinflussbarer Risikofaktoren -

beispielweise, indem man nicht raucht, sich körperlich betätigt und ein

Normalgewicht anstrebt. "Etwa die Hälfte der verstorbenen Patienten könnte

noch leben, wenn ihr Stadium eher erkannt worden wäre", verdeutlichte der

Arzt, dass Früherkennung Leben rette. Dies gelte natürlich auch für

Brustkrebs - mit einem Anteil von 32,10 Prozent an Krebsneuerkrankungen in

Deutschland. Etwa ein Prozent davon betrifft Männer. "Je früher ein bösartiger Tumor

entdeckt wird, umso größer ist die Chance auf Heilung", appellierte er.

Warnzeichen seien Knoten in der Brust, Veränderungen an den Brustwarzen,

Änderungen der Brustgröße, Hautauffälligkeiten - wie Rötungen oder

Entzündungen sowie Schwellungen in der Achselhöhle. Die beste Vorsorge sei

eine Kombination gynäkologischer Früherkennungsuntersuchungen sowie

Selbstuntersuchung. "90 Prozent werden von den Frauen selbst entdeckt", so

der Arzt. Zusätzlich zur jährlichen Tastuntersuchung beim Frauenarzt sollten

Frauen zwischen 50 und 70 Jahren alle zwei Jahre ein Mammografie-Screening

durchführen lassen. Bei erblichen Vorbelastungen sollten die

Früherkennungsmaßnahmen bei allen Krebsarten häufiger, beziehungsweise früher

ergriffen werden.



Im zweiten Block des Vortrags informierte er über

vielfältige neue Behandlungsmethoden bei Erkrankungen des Blutes- und

Krebserkrankungen. Mit der Einführung moderner Immuntherapien, die

sogenannte Immun-Checkpoints hemmen, sei eine vielversprechende neue

Medikamentengruppe auf dem Markt.



Info- und Beratungsstunden: Vorsitzender Otto Degenbeck bietet einmal im

Monat Beratungsstunden an. Das Beratungsbüro befindet sich in der Helios-Frankenwaldklinik, oberhalb der Röntgenabteilung im 2. Stock gegenüber der

Krankenpflegeschule, Zimmer 7.

Die Öffnungszeiten sind jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 Uhr bis 17 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten kann auf Anrufbeantworter gesprochen werden (Tel.: 09261/910 00 75). Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich. hs