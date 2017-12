Weihnachtsmusik zum Mitschnippen

Die angeblich so besinnliche Vorweihnachtszeit ist in Wahrheit nicht nur hektisch, sondern meistens auch ziemlich laut. Einen leisen Akzent inmitten des Trubels wollte das Kaspar-Zeuss-Gymnasium mit seinen beiden Konzerten setzen, was hervorragend gelang. Insbesondere die Blechbläser überzeugten mit schmissiger Musik zum Mitschwingen und Mitschnippen. Die Stunde verging schnell mit einem abwechsungsreichen Programm, das Orchester, der Unterstufenchor, das Vokalensemble, die Schulband und einige Solisten unter der Leitung der beiden Musiklehrer Mario Götz und Nicola Danner präsentierten.



Venite Adoremus - damit fing das Orchester an, zunächst ganz traditionell, um dann in der Bearbeitung von Heinz Briegel mit modernen Elementen und Rhythmen Fahrt aufzunehmen. Mädchenhaft zart zauberte der Unterstufenchor mit zwei Songs aus den Musicals "Weihnachten fällt aus" und "Frozen" Weihnachtsstimmung in die Kirche.



Wahren Hörgenuss bot Alexandra Kempf an der Klarinette mit dem Rondo aus dem Klarinettenkonzert Nr. 3 in Es-Dur von Carl Stamitz. Sie gestaltete das Stück souverän mit musikalisch fein herausgearbeiteten Charakteristika und wunderschön volltönendem Instrument.



Der Canon in D von Johann Pachelbel ist ein klassischer Evergreen, an dem man sich nicht satt hören kann. Die Schwestern Deborah, Hannah, Rebekka (alle an der Violine) und Sarah Kölsche (am Violoncello) zeigten, dass es noch Familien gibt, die offensichtlich die schöne Tradition der Hausmusik pflegen.



In jedem steckt ein Sänger

Internationales Weihnachtsflair schuf das Vokalensemble, in dem immerhin auch fünf Männerstimmen zu hören waren: "Calypso Gloria", "Oh Little Town of Bethlehem" and "Free Your Soul". Im letzteren heißt es so schön "there is a singer in us all", also in jedem von uns steckt ein Sänger. Den Beweis dazu trat das Publikum am Ende des Konzerts übrigens gerne an mit dem gemeinsam gesungenen "Macht hoch die Tür".



Bis es soweit war gab es aber noch ein paar Highlights. Einen davon setzte Adrian Küpferling am Fagott mit zwei Sätzen aus einer Sonatine von Georg Philipp Telemann. Musiklehrer Mario Götz erinnerte sich, dass die beiden vor sieben Jahren zum ersten Mal in einem Konzert musiziert hätten und dass heuer sicher das letzte Mal sei - wie schade! Von diesem Könner an einem selten gespielten Instrument hätte man gerne noch mehr gehört.



Vom schönen satten Bigband-Sound mit toller Schlagzeugunterstützung werden die Zuhörer dafür noch lange profitieren, denn in diesem beachtlichen Ensemble sind Schüler aller Altersklassen vertreten. Sie brachten die Bänke zum Wippen mit "Santa Claus is coming to town".



Mut bewies die Schulband mit zwei aktuellen Titeln. Mit der reinen Nachahmung der Originale, die im Publikum fast jeder kennt, ist es da nicht getan. Den Sängerinnen gelang es, den Stücken "Testify to love" und "When we were young" ihre eigenen Noten zu verpassen.



Noch einmal Santa Claus

Das Orchester beschloss den Abend mit "Creole Jazz", und weil das Publikum darauf bestand, kam noch einmal Santa Claus to town.



Jubelnder Applaus - für das Konzert und sicher für die jungen Musikerinnen und Musiker, die neben der Schularbeit fleißig an ihren Instrumenten üben, Applaus für die Eltern, die ihren Kindern den Musikunterricht ermöglichen und Applaus für die Lehrer, die ihre Schüler motivieren und ihnen die Bühne bereiten.