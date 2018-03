Wechsel bei L.A. Schmitt Kosmetik- und Wellnessprodukte

Stetige Entwicklungen im Unternehmen und laufende Veränderungen in den globalen Märkten für Kosmetik- und Wellnessprodukte bringen immer wieder neue Herausforderungen wie auch neue Chancen mit sich. Mit wichtigen Weichenstellungen im Unternehmen geht L.A. Schmitt aus Ludwigstadt auf diese zu. Nun hat Ivo Petschke (47) die Geschäftsführung des 67-jährigen Manfred Stöver übernommen, der in den wohlverdienten Ruhestand übergetreten ist.

Petschke ist bereits seit September 2013 als Marketing- und Vertriebsleiter für das Unternehmen tätig. Neben der Geschäftsführung bleibt er auch zukünftig für die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortlich und somit den Kunden und Partnern als zentraler Ansprechpartner erhalten. Im Rahmen dieses Wechsels erhielt zudem Martina Löffler (51) Einzelprokura. Sie Löffler ist bei L.A. Schmitt schon seit Januar 1992 verantwortlich für die Bereiche Buchhaltung und Verwaltung.

Im Zuge des Managementwechsels wurden weitere Aufgaben auf den unternehmenseigenen Führungskräftenachwuchs übertragen. Als Produktionsleiter zeichnet nunmehr Dominik Wich (27) verantwortlich, die Laborleitung wurde von Cindy Rauch (31) übernommen. So bleiben als wesentliche Voraussetzung für Flexibilität und Schnelligkeit im Unternehmen kurze und bewährte Abstimmungs- und Entscheidungswege erhalten.

Das neue Führungsteam bei L.A. Schmitt in Ludwigsstadt freut sich auf die Zusammenarbeit mit etablierten wie neuen Kunden und Partnern, deren Zufriedenheit das wichtigste Ziel ist. L.A. Schmitt wird sich weiterhin mit Kompetenz, Innovationskraft und Elan den Anforderungen der Märkte für Kosmetik- und Wellnessprodukte auf höchstem Niveau stellen.