Was wird aus dem Kronacher Kettelerhaus?

"Manchmal kommt es schneller als man denkt, und so ist es auch in unserem Fall" - mit diesen Worten verkündete Pächter Tobias Holland via Facebook das endgültige Aus für seine Cinemabar "Holly's" im Kronacher Kettelerhaus. Als Grund gab der Gastwirt an, dass "ein Käufer gefunden wurde, der das ganze Gebäude gekauft hat, es grundsaniert und auch vieles erneuert".Bei dieser Aussage treten die Vertreter der KAB allerdings auf die Bremse. So weit soll es dann doch noch nicht sein. "Wir haben einen Interessenten", bestätigt Georg Barnickel, der Vorsitzende des KAB-Ortsvereins. Die Kronacher KAB ist Eigentümer des Kettelerhauses und möchte das Gebäude schon seit geraumer Zeit veräußern. Doch von einem Verkauf kann seiner Aussage nach zurzeit noch nicht die Rede sein.Wie der genaue Sachstand beim Verkauf des Kettelerhauses ist, erfahren Sie hier bei inFranken.de.