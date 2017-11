Was wird aus dem Kronacher Bürgerspital?

Das Kronacher Bürgerspital ist seit 2014 kein Alten- und Pflegeheim mehr. Seitdem bemüht sich die Stadt, neue Nutzungen für das große Gebäude zu finden. Aktuell sind dort unter anderem junge Flüchtlinge untergebracht, doch zum Jahreswechsel endet auch diese Nutzung.



Was dann auf den 2000 Quadratmetern Fläche (etwa 1200 Quadratmeter nutzbarer Raum) möglich ist, soll eine Studie zeigen. Diese wurde von der Stadt in Auftrag gegeben, die Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Derweil meldet die Caritas erneut Interesse an einem Einstieg im Spital an.



Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.