Was Kindern zum Frieden einfällt

von HEIKE SCHÜLEIN

Es ist ein wunderschönes Bild, das sich an diesem Freitagnachmittag im oberen Stock des Jugend- und Kulturtreffs "Struwwelpeter" bot. Von der Decke herab baumeln die unterschiedlichsten Nationalflaggen. Die Poesie hing im wahrsten Sinne des Wortes an der Leine - und zwar in Form von dreizeiligen Gedichten in Haiku-Form.

Die Wände zierten farbenfrohe Bilder. Auf der großen Videoleinwand liefen Videoclips mit selbst gedichteten Rap-, Rock- und Pop-Songs. Sie alle haben ein großes Thema: Frieden!



Staunende Eltern

30 Kinder unterschiedlicher Herkunftsländer und Kulturen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren ließen in der prall gefüllten Ferienwoche ihrer Kreativität freien Lauf und verwandelten dabei die Räumlichkeiten im VHS-Haus in ein Künstleratelier.



Von Montag bis Freitag wurde gedichtet, gedruckt, gemalt, gerappt und gesungen und sogar Filme gedreht. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitagnachmittag im "Struwwelpeter" führten die teilnehmenden Kids nun ihren staunenden Eltern, Angehörigen und auch der interessierten Öffentlichkeit vor, was von ihnen im "talentCAMPus Ferien" gemeinsam geschaffen worden war - und das war jede Menge!

Mit seinem Programm "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) außerschulische Projekte insbesondere der kulturellen Bildung.



Persönliche Wertschätzung

Sie eröffnen Kindern und Jugendlichen im besten Fall neue Bildungschancen und vermitteln so auch Neues und Kreatives. Jeder junge Mensch soll die bestmöglichen Bildungschancen erhalten. In lokalen Bündnissen für Bildung werden bundesweit Projekte für Kinder und Jugendliche umgesetzt.

Durch die aktive Beschäftigung mit Kunst und Kultur erleben die jungen Menschen persönliche Wertschätzung. Sie entwickeln neue Perspektiven und erlernen wichtige Fähigkeiten für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben.



Das lokale Bündnis für den "talentCAMPus Ferien" in Kronach besteht aus der Volkshochschule Kreis Kronach, dem Caritas Verband für den Landkreis Kronach mit der Ansprechpartnerin Stefanie Ludwig sowie dem Verein für regionale Kunstförderung unter Vorsitz von Ingo Cesaro. Der "talentCAMPus Ferien" wurde erstmals nach Kronach geholt und hier durchgeführt. Die Konzeption und Projektleitung oblag dem pädagogischen Mitarbeiter der VHS Kreis Kronach, Johannes Hausmann. Er zeichnete verantwortlich für Organisation, Beantragung und Durchführung. Ihm dankte VHS-Leiterin Annegret Kestler, die am Freitag die vielen interessierten Besucher im übervollen "Struwwelpeter" begrüßte. Hausmann freute sich sehr über die so erfolgreich verlaufene Ferienwoche. Die Kinder und Jugendlichen hätten "megamäßig" mitgemacht und sich mit ihrer Kreativität gegenseitig angesteckt. "Das war eine ganz starke Leistung", würdigte er Engagement und Kreativität der Teilnehmer.

Sein Dank galt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die komplette Finanzierung des Projekts - inklusive des täglichen Mittagessens im "Struwwelpeter" - sowie allen Kooperationspartner und Mitwirkenden. Der größte Dank aber gebühre den Kindern und Jugendlichen selbst. Abschließend ermunterte er alle Anwesenden, Wünsche oder Vorschläge für künftige VHS-Angebote ihm einfach mitzuteilen. Man sei für jegliche Anregungen dankbar und versuche, diese auch umzusetzen.



Der Sänger und Songwriter Mac Frayman sowie Filmemacher David Liese lobten ebenfalls das Engagement aller Teilnehmer, deren Talente es weiter zu fördern gelte. Der Schriftsteller Ingo Cesaro bekundete, dass der Verein Regionale Kunstförderung sehr gerne Kooperationspartner gewesen sei. Die Kinder hätten bei seinem Sprachprojekt viel Kopfarbeit leisten müssen.

Dabei seien beeindruckende Ergebnisse entstanden. "Die Woche war abwechslungsreich und man hat viel gelernt", fiel dann auch das Resümee der jungen Teilnehmer sehr positiv aus. Kein Wunder: Was gab es in den fünf Tagen nicht alles für coole Dinge zu entdecken?!



Sänger und Tänzer

In den verschiedenen Workshops konnten die Kinder und Jugendlichen genau ihr Ding machen und sich in den verschiedensten kreativen Bereichen ausprobieren - als Dichter, Maler, Musiker, Sänger, Tänzer, Schauspieler, Kameramann oder auch Tontechniker.



Mit Unterstützung von Ingo Cesaro schrieben sie dreizeilige Kurzgedichte in Haiku Form, die mit ihren insgesamt 17 Silben als kürzeste Gedichtform der Welt gilt, zum großen Thema Frieden. Dabei entstanden unter anderem solch ergreifende Zeilen: "In Syrien ist Krieg. An einem Tag sterben dort viele Menschen" (Akram Al Abdallah, zehn Jahre).

"Frieden ist nicht schwer. Vertrauen gehört dazu. Jeder kann was tun" (Antonia Bülling, 14 Jahre), "Kein Krieg ist heilig. Und keiner ist gesegnet - Lasst uns friedlich sein." (Sipho Doppel, elf Jahre), "