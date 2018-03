Warmes Wetter lockt zum Bummeln nach Kronach

Am Sonntagnachmittag nutzen viele die endlich frühlingshaften Temperaturen, um durch Kronach zu bummeln. Für den Handel in der Stadt bedeutet das eine Punktlandung, steht doch heute der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres auf dem Programm.



Leckerbissen und Süßigkeiten

Doch nicht nur ein Frühlingsshoppen in den Geschäften drängt sich in diesen Stunden auf. Rund um den Marienplatz und bis hin in die Rosenau können auch zahlreiche Stände besucht werden. Spielmöglichkeiten für die Kinder, Leckerbissen, Süßigkeiten und ein guter Schluck runden das Angebot am heutigen Sonntag in der Innenstadt ab.