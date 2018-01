"Vorfahrt" für die Rennsteigstraße 16

Ein letztes Mal statteten Leonhard Valier und Christiane Werthmann vom Büro für Städtebau und Bauleitplanung Wittmann, Valier und Partner in Bamberg dem Gremium einen Besuch ab. Nach der Beauftragung mit den Vorbereitenden Untersuchungen (VU) am 1. Juni 2016 hatte man eineinhalb Jahre konstruktiv zusammengearbeitet. Nach mehrfachen Diskussionen sowie einem finalen Gespräch mit der Regierung von Oberfranken konnten diese nun abgeschlossen werden. "Die Ergebnisse können sich sehen lassen", freute sich Valier, der einen Abriss über Hintergründe, Ziele und Verlauf der VU gab.

Mit der Städtebauförderung beschäftigt sich Reichenbach seit 2011. Im Zuge des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) der Rennsteiggemeinden sollten die dort entwickelten Maßnahmen im Rahmen von VU für jede Gemeinde überprüft und konkretisiert werden. Die Gemeinde wollte damit Entscheidungsgrundlagen gewinnen, die in erster Linie Aufschluss über die sozialen- und städtebaulichen Strukturen sowie über die Notwendigkeit einer Sanierung geben. Zudem wurden Empfehlungen zu übergeordneten Zielen und zur Durchführbarkeit der Sanierung formuliert - als Handreichung für spätere Sanierungen. Zu den Verfahrensschritten zählten Workshops,Infoveranstaltungen, Schlüsselgespräche, Befragungen der Vereine und Rennsteiggemeinden sowie zuletzt das Beteiligungsverfahren.

Anschließend erfolgte die Gegenüberstellung der bisherigen VU-Ergebnisse und des Isek.Die Sanierungsziele wurden definiert; Handlungsfelder und Projektideen festgelegt - so auch als Impulsprojekt die Sanierung und Umnutzung des "Hexenhäusla". Der Weg sei dabei, so Valier, nicht immer gerade verlaufen - so gerade auch beim Bürgerhaus. Hierfür befürwortete die Gemeinde als Standorte die alte Schule und alternativ das Anwesen Rennsteigstraße 16. Beides wurde von der Regierung aufgrund der dezentralen Lage und Unwirtschaftlichkeit nicht befürwortet.

Damit kommt nur der Abriss der alten Schule in Betracht, gefördert über die Förderoffensive Nordostbayern mit 90 Prozent. Den Vorschlag der Regierung mit dem Standort Hauptstraße 22 lehnte die Gemeinde ab, da die Folgekosten für drei gemeindliche Gebäude nicht zu schultern seien. Daher verfolgt man den Erwerb und Ausbau eines Gebäudes für ein Bürgerhaus nicht weiter. In den VU ist die Turnhalle als Veranstaltungssaal vorgesehen.

Eine Sanierung der Turnhalle ist mit Mitteln der Städtebauförderung angedacht. Wenn das Nutzungskonzept feststeht, kann die Planung vorgenommen werden.Erworben wurde das leer stehende landwirtschaftliche Anwesen Rennsteigstraße 16. Ein Nutzungskonzept auf der Isek-Grundlage "Sport und Erlebnis" könnte beispielweise Übernachtungs- beziehungsweise Aufenthaltsmöglichkeiten, E-Bike-Ladestationen oder Bike-Garagen umfassen.

Beim offiziellen Abschluss galt es, eine Reihe formeller Beschlüsse zufassen - so auch hinsichtlich des Beteiligungsverfahrens der Trägeröffentlicher Belange sowie der Bürger. Vom Großteil der Behörden waren keine Einwände vorgebracht worden. Zur Kenntnis genommen wurden Hinweise unteranderem des Wasserwirtschaftsamts und des bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Sie werden soweit bei weiteren Detailplanungen berücksichtigt.

Seitens der Bürgerschaft erfolgte der Hinweis zur Aufnahme des Anwesens Kapellenstraße 4 in das Sanierungsgebiet. Dies sei - so Werthmann - nicht möglich, da private Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem kommunalen Förderprogramm für das gesamte Untersuchungsgebiet gelten.

Weitere Hinweise gab es zur Pflege des Friedhofs und der Aussegnungshalle sowie einer Verlegung der Info-Tafeln von der Hauptstraße zur Bushaltestelle. Da es sich dabei um Aufgaben der Kommunen handelt, sind sie nicht Gegenstand der Städtebauförderung. Zur Kenntnis genommen wurde der angeregte Rückgriff auf alte vorhandene Wege und Steige anstelle des vorgeschlagenen neuen "Rundweges Rodungsinsel", was bei den weiteren Detailplanungen soweit möglich berücksichtigt wird.

Ebenfalls zur Kenntnisgenommen war die Infragestellung des Signalprojekts "Hexenhäusla". Erforderlich war die Umwidmung des Stadtumbaugebiets in Sanierungsgebiet "Ortskern Reichenbach". Die Rennsteiggemeinden hatten den Isek-Abschlussbericht formell beschlossen. Im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung jeder Gemeinde wurde auch ein Stadtumbaugebiet festgelegt. Dieses unterscheidet sich vom Untersuchungsgebiet der VU und dem Sanierungsgebiet, da es sich direkt auf den Ortskern im Bereich Hauptstraße vom Abzweig Teuschnitzer Straße bis Rennsteigstraße mit Verlängerung zum Schulgelände bezieht.

Zwecks erforderlicher Übereinstimmung wurde dasbisherige Isek-Stadtumbaugebiet aufgehoben und durch das Sanierungsgebiet der VU ersetzt. Dieses ist mit 12,6 Hektar fast doppelt so groß wie das bisherige mit 6,5 Hektar. Weitere Formalien waren die Billigung der VU so wie der Erlass einer Satzung für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets "Ortskern Reichenbach". Größe und Umfang des Sanierungsgebiets werden mit der Regierung abgestimmt. Beschlossen wurde eine Sanierung im vereinfachten Verfahren. Die Gemeinde erhält ein allgemeines Vorkaufsrecht für Objekte,die für das Sanierungsziel besonders wichtig sind. Als Frist für die Sanierung wurden zehn Jahren festgelegt. Falls erforderlich, kann diese Frist durch Beschluss verlängert werden. Laut Bürgermeisterin Karin Ritter (SPD) wolle man als erste Maßnahme das Objekt Rennsteigstraße 16 angehen - so beispielsweise mit der Schaffung eines Spielplatzes für den geförderten öffentlichen Bereich. Danach könnte das "Hexenhäusla" folgen; aus Kostengründen aber nicht so aufwendig wie in den VU festgehalten. "Wir möchten das Umfeld wieder sauber und ordentlich gestalten, eine Sitzgruppe aufstellen und eventuell den vorhandenen Brunnen mit einer Handpumpe wieder nutzbar machen", erklärte sie. Nach dem Außenbereich könne man sich Gedanken über das Innere machen. Wichtig sei etwas Sichtbares, damit die Leute sähen, dass es voran gehe.