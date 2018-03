Vor großen Investitionen

"Das ist die Ruhe vor dem Sturm" kommentierte Vorsitzender Bernd Rebhan (Küps) die Tatsache, dass der Abwasserverband Kronach-Süd (AWV) dieses Jahr "nur" rund 445 500 Euro investieren werde- was einigen Ratsmitgliedern recht niedrig erschien.. Wie Rebhan in der Sitzung des Verbandes am Mittwoch in Küps bei der Besprechung des Haushalts deutlich machte, müssen in den kommenden Jahren 2019 und 2010 jeweils über eine Million Euro investiert werden.



Die Vorplanungen hierfür laufen bereits, worüber auch Ingenieur Walter Brandner vom Ingenieurbüro Schneider und Partner (SRP) informierte. Für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Kläranlage und Sammler beziehungsweise die Ertüchtigung der Außenstationen (Pumpwerke und Regenüberlaufbecken) wurde ein Masterplan erstellt.



Der Haushaltsentwurf 2018 schließt mit einem Volumen von 1 493 150 Euro,womit er 490 150 Euro unter dem des Vorjahres liegt, was Kämmerer Reinhard Zapf mit Haushalts- Ausgaberesten aus dem Vorjahr begründete. Die Ausgaben verteilen sich auf die Sammler/Sonderbauwerke mit 374 400 Euro und mit 570 550 Euro auf die Kläranlage.



In der Haushaltssatzung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 238 000 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich Anfang 2018 auf rund 1,464 Millionen Euro und wird Ende 2018 bei circa 3,687 Euro liegen. Dem Zahlenwerk stimmte das Gremium jeweils gegen die Stimme von Christian Höfner zu.



Die Betriebskostenumlage beläuft sich auf insgesamt 873 550 Euro, wovon auf Küps 496 317 Euro entfallen, auf Weißenbrunn 243 739 Euro und auf Kronach 133 494 Euro. Die Investitionskostenumlage beträgt 5000 Euro und teilt sich so auf: Küps 2852 Euro, Weißenbrunn 1419 Euro und Kronach 729 Euro.



Vor dem Haushaltsplan wurde die Jahresrechnung 2017 mit einem Gesamthaushalt von 1,269 Millionen Euro festgestellt. Die tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 182 359 Euro und überschreitet damit die geplante Zuführung um 77 109 Euro, was durch Minderausgaben begründet ist.



Wie Rebhan informierte, wurden an einer Trockenwetterpumpe erhebliche Mängel festgestellt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 4 293,80 Euro. Vor der Reparatur - die Gewährleistung läuft noch - soll geklärt werden, wie es nach so kurzer Laufzeit zu einem solchen massiven Schaden an einer Pumpe kommen konnte.



Der Abwasserverband Kronach- Süd (AWV) wurde 1973 ins Leben gerufen. Ihn gehören, Neuses als Stadtteil von Kronach, die Gemeinde Weißenbrunn und der Markt Küps an. Der Verband wird im Rathaus Küps verwaltet. Das Klärwerk mit seinen Werksräumen und Gebäuden befindet sich bei Nagel und kann 25 000 Einwohner- Einheiten aufnehmen. Im Abwasserverband sind Verbandsräte aus dem Stadtrat Kronach, dem Gemeinderat Weißenbrunn und dem Marktgemeinderat Küps vertreten. Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Bernd Rebhan (Küps), Stellvertreter Egon Herrmann (Weißenbrunn).