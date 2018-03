Von Abrissen bis Neubauten: Ludwigsstadt hat heuer viel vor

Die Haushaltslage war angespannt. Nach wie vor. Dennoch hat Ludwigsstadt im vergangenen Jah Investitionen und Projekte mit einem Volumen von 11,2 Millionen Euro realisiert und angestoßen. Alleine 2,9 Millionen Euro stammten dabei aus Eigenmitteln. Möglich war das unter anderem, weil der Schuldenstand, der 2007 noch knapp 14 Millionen Euro betrug, inzwischen auf unter sieben Millionen Euro reduziert wurde. "Die Ausgabendisziplin hat weiterhin erste Priorität", betonte Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD) daher auch in seinem Ausblick auf die größten Maßnahmen, die Ludwigsstadt heuer in Angriff nehmen will.



Man dürfe sich auch nicht kaputt sparen, wolle man für die Bevölkerung die vorhandene Lebensqualität erhalten und verbessern. Dank des Freistaats und dessen finanzieller Unterstützung könnten auch in diesem Jahr dringende Projekte verwirklicht werden. Dabei erfolgen keine Investitionen lediglich aufgrund der derzeit sehr gut fließenden Zuschüsse. Vielmehr investiere man auch weiterhin nur in sinnvolle, nachhaltige Projekte.



Anbau für den Kindergarten

Die für die Stadt finanziell höchste Maßnahme in diesem Jahr stellt die Generalsanierung des "Haus für Kinder" St. Michael Ludwigsstadt dar. Die Evangelische Kirchengemeinde Ludwigsstadt führt eine Generalsanierung mit Erweiterung durch. Das Kindergarten-Gebäude erhält einen Anbau in Richtung Spielplatz, in dem ein Speisesaal und großzügigere Garderoben untergebracht werden.



Im Erdgeschoss werden Räume für eine zweite Krippengruppe geschaffen. Ludwigsstadt beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Investitionskosten und übernimmt die Kosten für das Ausweichquartier im Schulgebäude Ludwigsstadt. Der Freistaat gewährt einen Zuschuss aus FAG-Mitteln. An den Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro muss sich die Stadt mit 240.000 Euro beteiligen.



"Grüne Stadtterrasse" wird angestrebt

Hinsichtlich der Revitalisierung der KEZ-Branche in Ludwigsstadt wurde die Planung für die Errichtung einer zukunftsorientierten Wohnanlage mitten im Stadtzentrum zwischenzeitlich auf neun Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit angepasst. Am Hang zum Sommerberg hin, wird die Gestaltung einer öffentlich nutzbaren "grünen Stadtterrasse" angestrebt. Ludwigsstadt beteiligt sich finanziell am Abriss und der Gestaltung der öffentlich nutzbaren Flächen mit Mitteln der Städtebauförderung. Zudem erwirbt die Stadt drei Wohneinheiten selbst. Die Gesamtmaßnahme schlägt mit Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro zu Buche, davon 140.000 Euro Eigenmittel.



Wasserleitungsbaumaßnahmen stehen in der Mühlgasse und am Hügel an. Nach Abschluss der Leitungsverlegung wird dort auch die Fahrbahn erneuert. So wird die Aufenthaltsqualität im Stadtkern Ludwigsstadt weiter gesteigert.

Gebäude an der Burg-Bräu-Brache werden abgerissen

Eine weitere wichtige - schon lange von der Bevölkerung "herbeigesehnte" - Maßnahme ist die Stadtsanierung Lauenstein: Dort wird die Veränderung des Ortsbildes derzeit deutlich sichtbar. Der Bereich von der B 85 zur und um die Buswendeschleife wird attraktiver gestaltet. Dies erfolgt vor allem durch Abrisse - wie derzeit bei den Gebäuden an der Burg-Bräu-Brache.



Im Bereich Orlamünder Straße werden Parkmöglichkeiten und eine Bauparzelle geschaffen. Der Hang zur B 85 hin wird renaturiert. Von den Gesamtkosten über 800.000 Euro trägt die Stadt 160.000 Euro. Zuschüsse kommen von der Regierung als Sonderfördermittel im Rahmen der Städtebauförderung. Eigentümer können bei Sanierungsmaßnahmen ihrer Objekte im Stadtsanierungsgebiet mit einem kommunalen Zuschuss von 30 Prozent maximal 15.000 Euro, unterstützt werden. Zudem ergeben sich steuerliche Vorteile.



Zur Begleitung der Umsetzung wurde das Büro Planwerk mit dem Stadtumbaumanagement für ein weiteres Jahr beauftragt. Ansprechpartnerin ist Ann-Sofie Beuerle im Beratungszentrum Stadtentwicklung am Marktplatz in Ludwigsstadt jeden Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr.



Der Ersatzneubau des Bauhofgebäudes am Kupferhammer belastet den Stadthaushalt in 2018 besonders. Die rund 550.000 Euro teure Maßnahme muss komplett aus Eigenmitteln finanziert werden. "Der Ersatzneubau ist dringend erforderlich. Das bisherige Gebäude hat Bauschäden, die einer umgehenden Behebung bedürfen. Der Komplettabriss und Neubau ist dabei wirtschaftlicher als eine grundhafte Sanierung", so der Bürgermeister.



Bürgerschaftliches Engagement rückt in den Fokus

Rund 80 Vereine prägen aktuell das Stadt- und Ortsteilgeschehen in der Rennsteig-Gemeinde. Zudem kann die Flüchtlingsarbeit als vorbildlich bezeichnet werden. Um das vorhandene Ehrenamt zu stärken, insbesondere aber auch, um neue engagementwillige Bürger für die vielfach anstehenden Themenfelder zu gewinnen, beteiligt sich die Stadt am Modellprojekt "Aktive Bürgerschaft" des Caritasverbands für den Landkreis Kronach.



Projektleiterin Claudia Ringhoff unterstützt Ludwigsstadt dabei insbesondere beim Thema "Migration und Integration". "Die Stadt macht sich auf den Weg, zu erfinden, mit welchen Maßnahmen Dienstleistungen und Rahmenbedingungen "Heimat-finden" und "Dableiben" für Zugezogene aus dem Ausland und Einheimische gelingen kann", sagte Ringhoff. "Hier soll neues bürgerschaftliches Engagement angezündet werden, das auch aus den Flüchtlingsfamilien selbst kommen darf."



Fragebogen mit großen Rücklauf

Bislang konnten keine Aussagen gemacht werden, welches Potenzial im Bereich Ehrenamt in Ludwigsstadt derzeit zur Verfügung steht. Deshalb war Mitte November 2017 ein Fragebogen an rund 110 Vereine und Engagement-Organisationen in Ludwigsstadt verschickt worden. Darin sollten Zahlen, Daten, Fakten und auch Wünsche und Bedenken rund um das Thema rückgemeldet werden. Der Rücklauf mit nahezu 50 Prozent ist sehr aussagekräftig. Die Auswertungen liegen vor und werden auf dem nächsten Treffen der Vereinsvorstände vorgestellt. Über eine gemeinsame Diskussion sollen konkrete Ansatzpunkte zur Stärkung der Vereine herausgearbeitet werden.



Aufgrund der Rückmeldungen sieht sich Timo Ehrhardt in seinen Bemühungen, Veränderbares in die Hand zu nehmen, bestätigt. Man werde an den neu gewonnenen Erkenntnissen ansetzen und Neuerungen anschieben. Ein großes Anliegen ist es ihm, in Zukunft noch stärker zusammenzuwirken und die Vereine als Herzstück der Stadt noch mehr zu stärken. Ganz nach dem Motto des Bürgermeisters "Gemeinsam. Besser."



"Ich will wissen, wo der Schuh drückt"

Mitte 2019, am Ende des 25-jährigen Modellprojekts, werden die Erfahrungen für die Kommune und den Caritas-Kreisverband ausgewertet: Wo liegt Zukunftspotenzial und wie ist dieses möglichst nachhaltig in Bewegung zu bringen und dauerhaft zu stärken? Sicher zeigen sich der Bürgermeister und die Projektleiterin, dass bürgerschaftliches Engagement in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ehrhardt wünscht sich dabei einen noch intensiveren Kontakt mit den Bürgern sowie noch mehr Rückmeldungen zu anstehenden Themen und zur Orientierung der Stadt. "Ich will wissen, wo der Schuh drückt", betont das Stadtoberhaupt.