Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Dörfles

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag in Dörfles vier Menschen verletzt. Gegen 15.15 Uhr war eine Frau mit ihrem Toyota von Friesen in Richtung Kronach unterwegs, berichtet die Polizei vor Ort. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in Dörfles ins Schleudern. Zwar versuchte sie noch, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, geriet aber dennoch auf die Gegenfahrbahn.



Auf dieser kam ihr eine Frau in einem Skoda entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal ineinander. Dabei erlitten die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen, ebenso zwei Kinder, die mit im Skoda saßen. Alle vier wurden ins Klinikum nach Kronach gebracht.



Die Ortsdurchfahrt Dörfles musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Dörfles leitete den Verkehr aus beiden Richtungen durch das Dorf. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.